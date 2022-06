Erhalter der Demokratie: Menschen aus Kempten und dem Oberallgäu mit Verfassungsorden ausgezeichnet

Richter Prof. Karl Thiere aus Kempten und Kreisheimatpflegerin Ingrid Müller aus Altusried erhalten den Bayerischen Verfassungorden.

27.06.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Kreisheimatpflegerin Ingrid Müller aus Altusried sowie Richter und Hochschulprofessor Karl Thiere aus Kempten haben für ihr Engagement für die Demokratie den Bayerischen Verfassungsorden 2021 erhalten. Die Verleihung, laut Mitteilung aufgrund der Corona-Beschränkungen verschoben, holte Landtagspräsidentin Ilse Aigner nun nach.

„Ihre Verdienste sind Ausdruck einer Haltung“, sagte Aigner beim Festakt zu den Geehrten. Mit der Auszeichnung würdigt der Landtag Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht haben. Unter ihnen ist auch etwa Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel.

Als Denkmalschützerin engagiert sich Ingrid Müller im Heimatverein Kempten

Für ihre Recherchen zur Geschichte von Altusried und ihren Einsatz für den Denkmalschutz bekam Müller den Orden. Zahlreiche historische Gebäude bewahrte sie demnach in den vergangenen 40 Jahren vor dem Abriss und führte sie neuer Nutzung zu. Müllers Interesse an der Heimatpflege entstand in den 1970er-Jahren, als sie begann, ein privates Archiv für die Geschichte Altusrieds aufzubauen. Ab 1988 engagierte sie sich im Heimatbund Allgäu. Seit 1994 ist Müller als Kreisheimatpflegerin für das nördliche Oberallgäu zuständig. Sie ist zweite Vorsitzende des Heimatvereins Kempten. Besonders befasst sich Müller mit der Geschichte Heimatvertriebener.

Auch an der Hochschule Kempten gab Prof. Karl Thiere sein Wissen über die Justiz weiter

Als Staatsanwalt und später als Richter am Amts- und Landgericht Kempten, als Lehrbeauftragter für Wirtschaftsprivatrecht und Forderungsmanagement an der Hochschule und als Vorstandsmitglied beim Diakonischen Werk engagierte sich Thiere seit Beginn seiner Karriere 1977. Von 2006 bis 2013 war Thiere Mitglied des Verfassungsgerichtshofes. Außerdem habe er wesentlich zur Fusion des Diakonievereins Oberallgäu mit dem Diakonischen Werk Kempten Allgäu beigetragen.

