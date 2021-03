Eric Beißwenger bleibt CSU-Kreisvorsitzender im Oberallgäu

Der CSU-Landtagsabgeordnete und Amtsinhaber Eric Beißwenger setzt sich gegen die Wildpoldsrieder Bürgermeisterin Renate Deniffel durch.

Der CSU-Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger (48) aus Bad Hindelang bleibt Kreisvorsitzender im Oberallgäu. Er hat sich nach Angaben von Teilnehmern der Kreisverbandsversammlung deutlich gegen seine Herausforderin Renate Deniffel (52) durchgesetzt: mit 90 zu 65 Stimmen.

Der CSU-Kreisverband Oberallgäu trifft sich an diesem Donnerstagabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Foyer der Big Box in Kempten. Nicht nur die Wahl des Kreisvorstands steht auf dem Programm. Zudem geht es darum, welche Delegierten aus dem Oberallgäu am 12. April den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin für die Bundestagwahl mitbestimmen.

Renate Deniffel sorgte mit ihrer Kandidatur für eine Überraschung

Renate Deniffels Kandidatur für den Kreisvorsitz hatte zunächst für eine Überraschung gesorgt. Sie trete an „für einen CSU-Kreisverband, der wieder inhaltliche Akzente setzt, der Themen aufgreift, diskutiert und dann auch nach außen kommuniziert“, sagte sie unter anderem zu ihren Beweggründen. Ihr Ziel sei es, dass die Kreistagsfraktion und der Kreisvorstand „wieder eine Einheit bilden“. Zwei Schlagworte seien ihr besonders wichtig: Glaubwürdigkeit und Vertrauen.

Es handele sich um einen "völlig normalen demokratischen Vorgang", kommentierte Amtsinhaber Eric Beißwenger die Kandidatur der Wildpoldsriederin.

Im Vorfeld der Versammlung sorgte seine Entscheidung auch parteiintern für Diskussionen, hinter verschlossenen Türen abstimmen zu lassen. Beißwenger begründete das mit den Corona-Hygiene-Auflagen, die nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zuließen.

Mehr Informationen über die Versammlung des CSU-Kreisverbands folgen am Freitag.

