Klimaschutz: Kemptener Beirat feilt bis ins Detail am Fahrplan bis 2035. Das Fernwärmenetz soll in Thingers massiv ausgebaut werden. Oft geht es um Nuancen.

18.01.2022 | Stand: 22:30 Uhr

Bei der Zielrichtung zum „Klimaplan 2035“ sind sich die Akteure im Klimaschutzbeirat weitgehend einig. An Nuancen wird dennoch gefeilt. So steht jetzt in der Vorlage zu klimaneutralen Neubaugebieten, dass Verträge mit Bauherrn die städtische Strategie nicht nur „durchsetzen“, sondern „verbindlich umsetzen“ sollen. An anderen Stellen im umfangreichen Werk geht es etwa um 100 Prozent erneuerbare Stromversorgung durch das Allgäuer Überlandwerk (AÜW) oder den Ausbau der Fernwärme.