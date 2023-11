Der neue Edeka in der Memminger Straße in Kempten ist eröffnet

Einkaufen im neuen Edeka: Seit Donnerstag können Kundinnen im Kemptener Norden im neuen Geschäft stöbern. Seit Ende September ist dort ein weiterer Laden neu.

09.11.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Edeka gesellt sich zu Rossmann. Der neue Lebensmittelmarkt an der Memminger Straße in Kempten ist nun eröffnet. Nach langer Bauphase können Kundinnen und Kunden seit Donnerstag auf dem ehemaligen C + C-Gelände Lebensmittel, Backwaren und Getränke bei "Edeka Immler" einkaufen.

Neben Rossmann hat nun Edeka Immler eröffnet. Bild: Matthias Becker

Das sind die Öfffnungszeiten des neuen Edeka Immler in Kempten

Montag bis Samstag hat der Laden von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Bereits Ende September startete die Firma Rossmann nebenan den Betrieb eines neuen Drogerie-Markts. Somit ist der Kemptener Norden nun um zwei Geschäfte reicher.

