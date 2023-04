Erstes Konzert in der neuen Kulturwirtschaft: „Stepfather Fred“ und ihre Freunde spielen

Das erste Konzert in der Kulturwirtschadft der Allgäuhalle gibt "Stepfather Fred". Die Band und ihre musikalischen Freunde kleiden harte Songs in sanftes Gewand.

12.04.2023 | Stand: 16:15 Uhr

Bei der neuen „Kulturwirtschaft“ in der Allgäuhalle stehen immer mehr Veranstaltungen auf dem Programm. Nach der Eröffnung steht als nächstes ein Konzert mit der Allgäuer Band „Stepfather Fred“ an. Sie spielt am Freitag, 14. April 2023, um 21 Uhr unter dem Motto „Unplugged & Friends“ (Einlass 20 Uhr). Neben den vier „Stiefvätern“ musizieren Andreas Schütz (Piano), Martin Eugler (Percussion, Posaune, Adi Hauke (Steel Guitar, Didgeridoo), Denis Spies (Saxofon) und Josef Breher (Trompete). Die neun Musiker wollen die sonst harten Songs in ein sanftes Gewand hüllen. Die Bandbreite reicht von Balladen über Soul und Blues bis zu Rock ’n’ Roll. (Karten online: kqa.dein-ticket.shop)

Neulich war die Kulturwirtschaft mit einem Tag der offenen Türen gestartet. Geschätzt weit über 1000 Menschen aus Kempten und darüber hinaus schauten sich die Location und die gesamte Allgäuhalle sowie das Gelände drum herum an. Die neue Kulturwirtschaft, die der Verein „Kulturquartier Allgäu“ für drei Jahre von der Stadt Kempten gepachtet hat, startete mit einem achtstündigen Programm aus Musik, Theater und Tanz. Der Verein hat in die Kulturwirtschaft auf die Schnelle eine kleine Bühne eingebaut. Gut 70 Stühle stehen im Saal; nimmt man sie heraus, finden rund 120 Menschen Platz. Die ersten Punkte des breiten, bunten Programms stehen. Dieses Programm beginnt nun mit einem Konzert von "Stepfather Fred" und ihren musikalischen Freunden.