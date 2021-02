Erstmals leitet eine Frau das Allgäu-Gymnasium

Die Kemptenerin Claudia Reinert ist Lehrerin aus Leidenschaft und setzt als Chefin auf Vertrauen und Wertschätzung. Wie für sie ein Traum in Erfüllung ging.

20.02.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Eigentlich wollte Claudia Reinert nie Lehrerin werden. Eigentlich, sagt sie lächelnd, wollten das ihre Eltern. Auf sie hat die folgsame Tochter auch gehört – und sich in Augsburg fürs Lehramt in Deutsch und Geschichte eingeschrieben. Während eines Studienaufenthalts in Pittsburgh (USA) stellte die gebürtige Kemptenerin dann beim Unterrichten fest: „Ich will doch Lehrerin werden.“ Und sie sei eine „Lehrerin aus Leidenschaft geworden und geblieben.“ Doch Claudia Reinert hat später noch etwas anderes für sich entdeckt: Schulleiterin wäre ihr Wunschtraum. Der Traum hat sich für die 46-Jährige jetzt erfüllt. Seit kurzem leitet sie das Allgäu-Gymnasium in Kempten.