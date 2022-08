Erstmals tritt die Band "Herzbluat" auf: Mit Liebe zur Heimat

Bei ihrem ersten Open-Air-Konzert konzentriert sich die neue Reicholzrieder Band „Herzbluat“ auf Deutschsprachiges. 830 Besucher feiern mit.

16.08.2022 | Stand: 06:00 Uhr

In prächtiger sonntäglicher Sommernacht hatte die neugegründete sechsköpfige Reicholzrieder Band „Herzbluat“ bei ihrem ersten Open-Air-Auftritt Heimspiel. Nach Angabe von Schlagzeuger und Baritonist Christian Meggle kamen 830 Besucherinnen und Besucher in die „Waldarena“ des dörflichen Sportplatzes. „Herzbluat“ bescherte ihnen ein sehr unterhaltsames und abwechslungsreiches, aus 22 Stücken bestehendes Freiluft-Konzert.

Außer Christian Meggle mischte auch dessen „multiinstrumentale“ Frau Sabine Meggle mit, ferner Anja, Gertrud und Christina aus der Familie Trunzer sowie der blechblasende Martin Hartmann, der ansonsten die örtliche Musikkapelle dirigiert. Eintritt verlangten sie nicht, aber beim Verlassen des Konzertplatzes konnten die Gäste in aufgestellte Milchkannen Geld spenden. Der Erlös von 4700 Euro geht an ein Internat in Bolivien, für das Hartmann arbeitete.

Rhythmisch klatscht das Publikum auf dem Sportplatz in Reicholzried mit

Das mit „Lebenslinien“ betitelte, alle Altersgruppen ansprechende Programm startete mit Werner Schmidbauers „An am Abnd so wia heit“. Mit der Frage „wer denkt heit abnd scho an morgn?“ ging die Post so richtig ab – mit rhythmisch klatschendem Publikum. Das Sextett spielte ausschließlich deutschsprachige Titel, „weil wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz so viele gute Künstler haben“.

Das Tauflied „Wunder“ der Band „Tirolerisch G’spielt“ markierte den Anfang des Lebenslinien-Programms. Im Verlauf des zweiten Konzertteils ging es dann hinauf ins hohe Alter zum Großvater. Mit der Aufforderung, ihm ja gut zuzuhören, „wenn dein Opa dir erzählt“.

Immergrüne Gassenhauer wie „Wohin geht die Reise“ der österreichischen Pop-Rock-Band S.T.S. oder „So a Nacht“ der Münchner Spider Murphy Gang brachte das Sextett zwar auch in Erinnerung, der Schwerpunkt aber lag auf der Liebe zur Heimat in Allgäuer Bodenständigkeit. So ließen das „Allgäu-Lied“ der Showgruppe „Wir 18“ und die Lokalhymne „Im Herz a Reicholzrieder“ einheimische Herzen höher schlagen.

