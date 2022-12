Erwin Thiemer aus Kempten: Lehrer, Maler und Poet der Stille

Erwin Thiemer (1909 - 1995) war Pädagoge, Autor und Maler. Den Nachlass des Lyrikers hat sein Sohn Hans-Jürgen Thiemer dem Stadtarchiv Kempten übergeben.

30.12.2022 | Stand: 07:30 Uhr

„Schwingen sollte man haben. Vogel müsste man sein, im Schnabel den Gruß der Unschuld und im Herzen den Kompass der Liebe.“ (Erwin Thiemer)

Erwin Thiemer (1909 - 1995) galt als einer der stillen Dichter im Land. Sein Werk findet sich in vier Büchern, zahlreichen Veröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften – und jetzt auch im Stadtarchiv Kempten. Dort übergab sein Sohn Hans-Jürgen Thiemer den umfangreichen lyrischen Nachlass an Stadtarchivar Franz-Rasso Böck. Ein Schwerpunkt der Schenkung war der Inhalt einer Ausstellung im Kemptener Lyrikjahr 2009. Damals war Thiemers Werk in der Stadtbücherei zu sehen. „Und Nachtfarben leuchten seine Worte“ ist der Titel einer Dokumentation in der Gedichte, Bilder und die Ausstellung zusammengefasst sind. Sein Sohn hat auf 134 Seiten die Stationen vom Leben und Werk des Lyrikers festgehalten.

Erwin Thiemer : Lehrer, Maler und Dichter aus Kempten. Bild: Hans-Jürgen Thiemer

Bei der Übergabe im Stadtarchiv erinnerte er noch einmal an die Brüche im Leben seines Vaters, die mit der wechselvollen deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts verbunden sind. Hans-Jürgen Thiemer spielt dabei auf die beiden Weltkriege, die amerikanische Kriegsgefangenschaft und den Neuanfang in Kempten an. Zum Leben seines Vaters gehörten auch das deutsche Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit, der laufende technische Fortschritt und letztlich die Wiedervereinigung von BRD und DDR. Viele dieser Themen verarbeitete Thiemer in seiner Lyrik.

Prominente Autoren wie Heinz Piontek, Gertrud von le Fort und Karl Krolow stärken dem Dichter Erwin Thiemer den Rücken

„Die Lyrik meines Vaters hat von Kempten bis Hamburg und von Amsterdam bis in die damalige DDR ein positives Echo in Literaturkreisen, Zeitungen, Lektoraten und an der Uni Amsterdam gefunden“, sagte Hans-Jürgen Thiemer. Prominente Dichterkollegen wie Heinz Piontek, Gertrud von le Fort und Karl Krolow hätten Erwin Thiemer immer wieder ermuntert, seinen poetischen Weg unbeirrt zu gehen.

Seine erste Veröffentlichung „Das Gedicht“ hatte Thiemer 1958 im „Jahrbuch zeitgenössischer Lyrik“. „Das erste und wichtigste Buch“, sagt sein Sohn. Der erste eigene Band „Drei Knoten der Hoffnung“ erschien erst viel später: 1975 – vier Jahre nach der Pensionierung. Der zweite Band „Gespaltene Tage“ folgte 1978. Die beiden Bände „Du träumst eine andere Weise“ und „Flugspur der Stunden“ wurden posthum 1996 und 2009 veröffentlicht. „Erwin Thiemers Sprache wurde als barocke Sprache mit hoher Kreativität und Sensibilität charakterisiert“, sagte sein Sohn. So bezeichnet er den Frühling in Bildern wie „Glorie des Lichts“, „Farb- und Lichtkristall“ oder „träumendes Mandelbäumchen“. Seine poetische Sprache ist verankert und verwurzelt in der Mythologie der Völker und lebt vom Umgang mit Symbolen.

Eine Schülerin schrieb in ihrer Facharbeit am Carl-von-Linde-Gymnasium: „Im fast magischen Sinn fasst Thiemer die Sprache in Chiffren, nutzt Symbole. Damit schafft er eine neue Bedeutungsebene, die es zu entschlüsseln gilt. Immer aber bleibt er dem Menschen verbunden.“

Zur Person: 1945 kommt Erwin Thiemer nach Kempten

Der Lehrer und Lyriker Erwin Thiemer wurde am 19. April 1909 in Dirschau an der Weichsel in Westpreußen geboren. Seine Schulzeit verbrachte er nach dem Umzug der Eltern in Elbing, wo er 1931 sein Abitur ablegte.

Er studierte 1931/33 an der Pädagogischen Akademie und wurde Lehrer im Kreis Stuhm, unter anderem in Dietrichsdorf bei Marienburg.

1936 heiratete er und hatte drei Kinder. Von 1939 bis 1945 war er Soldat.

1945 geriet er bei Rimini in amerikanische Gefangenschaft. Im Oktober 1945 wurde er nach Kempten entlassen, wo er bis 1948 als Forstarbeiter tätig war.

1948 wurde er in den bayerischen Schuldienst aufgenommen und an verschiedenen Kemptener Volksschulen eingesetzt, unter anderem an der Haubenschloßschule. Dort wurde der Lehrer 1971 in den Ruhestand verabschiedet.

Erwin Thiemer starb am 23. Juni 1995 in Kempten.

Gedicht von Erwin Thiemer: Hört einst auf ...

Hört einst auf das Herz zu schlagen,

ausgeglühtes Rosenkind!

Abgeworfen alle Plagen,

alle Fragen, alle Sagen.

Sind geschlossen Schrank und Spind,

die geheimnisvollen Kammern,

im Gewand noch Rosenwind

aus den heimgegangnen Tagen.

Mitleidlos und ohne Jammern

Schwärmen aus die Rosenfalter

In das dunkle Heckenlicht,

wo das Herz, verklungner Psalter,

klanglos auseinanderbricht.