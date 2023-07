Es geht voran mit Klimaschutz in Kempten - aber zu langsam

Klimaschule oder Smart-City-Projekt: In Kempten tut sich einiges für den Klimaschutz. Doch unser Autor findet, dass die Stadt nicht genug Aufwand betreibt.

Immer mit ans Klima denken – es klingt so simpel. Aber Erinnerungen schaden nicht. Im Privaten, in der Wirtschaft, in den Behörden gibt es Nachholbedarf. Ermutigend, dass das Modell der Klimaschulen immer weiter um sich greift. Entmutigend, wenn man gebildete junge Leute beobachtet, die ihre Glasflaschen gedankenlos in die nächste Wiese schmeißen.

Die Stadt will Vorbild sein. 2020 trat sie dem Bündnis klimaneutrales Allgäu bei. Schon 2019 fiel der Grundsatzbeschluss, vor einer Genehmigung sämtliche Beschlüsse des Stadtrats auf mögliche Folgen für das Klima abzuklopfen.

Bis zu Klima-Chechliste hat es in der Stadt Kempten Jahre gedauert

Vier Jahre später liegt eine magere Checkliste vor, die nun in einer Testphase an ausgewählte Ämter gehen könnte. Das ist zu langsam. In der „Smart City“ muss es möglich sein, solche Dateien mit einer kurzen Erklärung auf jeden Rechner zu schicken.

Dazu könnten Interessierte, die es in jeder Altersschicht und Fachrichtung gibt, als Projektbegleiter alle paar Wochen ein Update mit Beispielen aus der Praxis liefern, damit das große Ziel in allen Köpfen bleibt. Erheblicher Aufwand ist damit verbunden, klar. Bisher wird aber nicht genug betrieben.