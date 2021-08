Es geht weiter mit dem Musiksommer in Kempten

Das City-Management bekommt von Musikern, Gastronomen und Publikum viele positive Rückmeldungen. Deshalb ist im September noch ein Aktionstag geplant.

26.08.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Ein voller Erfolg“ war nach Ansicht des City-Managements Kempten der Musiksommer an fünf Samstagen in der Innenstadt. Deshalb soll jetzt ein weiterer Aktionstag stattfinden – und zwar am Samstag, 18. September.

Ursprünglich, sagt Niklas Ringeisen, City-Management-Geschäftsstellenleiter, sei an diesem Termin der Sport- und Familientag geplant gewesen, der coronabedingt ausfallen musste. Doch man habe sich für das Musik-Sommer-Abschlussevent entschieden. Denn die musikalischen Klänge an den Musiksommer-Samstagen in der Innenstadt hätten viele Menschen angelockt. Ringeisen: „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“

City-Management Kempten plant weitere Events im Herbst

Sowohl von den Musikern und Musikerinnen als auch von Gastronomen und dem Publikum habe man viel positives Feedback erhalten. Es habe sich gezeigt, dass corona-konforme Veranstaltungen in diesem Umfang funktionieren können. Auf dieser Basis plane man deshalb auch weitere Events für den Herbst.

Nicht nur den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung wertet das City-Management als Erfolg, auch die Spendenaktionen an den Aktionstagen am 7. und 14. August. Dabei seien Spenden für die Betroffenen des Hochwassers in Nordrhein-Westfalen und im Allgäu gesammelt worden. Zusammen mit dem „Hutgeld“ der Musiker und einem Betrag von 500 Euro des City-Managements seien über 2200 Euro zusammengekommen. Das Geld komme der Freiwilligen Feuerwehr Swisttal (NRW) sowie den Hochwasserbetroffenen aus dem südlichen Allgäu zugute.