Es gibt viele Gründe, draußen zu sein. Diese Argumente gelten

Bewegung an der frischen Luft (wie hier in Kempten) ist untertags ein Grund, das Haus zu verlassen. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tages-Inzidenz 200 Fälle pro 100.000 Einwohner überschreitet, sind laut Verordnung „touristische Tagesausflüge“ über einen Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnort hinaus untersagt.