Krankenhaus, Tagesstätte, Rettungsdienst - auch hier leisten junge Kemptener trotz Corona ihren Freiwilligendienst. Welchen Herausforderungen sie sich stellen.

11.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Wenn ich zum Testen in einem Seniorenzentrum bin, spüre ich die Dankbarkeit. Es ist schön, in der Krisenzeit zu helfen“, sagt Amelie Wörner. Die 19-Jährige kommt aus Günzach (Ostallgäu) und absolviert seit Dezember 2020 ihren Bundesfreiwilligendienst bei den Johannitern in Kempten.