„Es war brutal“ - Arbeitnehmer aus dem Einzelhandel kämpfen in Kempten für faire Löhne

Auf den Handel kamen in der Pandemie besondere Belastungen zu. Arbeitnehmer fordern bei einer Aktion von Verdi in Kempten mehr Sicherheit und bessere Bezahlung.

Einer für alle und alle für einen – während sich der Lebensmittelhandel in der Corona-Pandemie vor Arbeit kaum retten konnte, blieben Umsätze beispielsweise im Textilbereich größtenteils aus. Dass dadurch jetzt keine Ungerechtigkeit entsteht – auch dafür versammelten sich bei einer Aktion der Gewerkschaft Verdi mehr als 30 Allgäuerinnen und Allgäuer aus dem Einzel- und Versandhandel am Donnerstagvormittag vor dem Forum Allgäu in Kempten.

„Ein Streik ist in der aktuellen Situation nicht wie gewohnt möglich“, sagt Manuela Karn, Gewerkschaftssekretärin von Verdi im Allgäu. Noch immer seien viele Arbeitnehmer im Handel in Kurzarbeit. Trotzdem setze die Aktion ein wichtiges Zeichen angesichts der anstehenden Tarifverhandlungen, die am 8. und 9. Juni vorgesetzt werden.

Allgäuer im Einzel- und Versandhandel kämpfen für verbindliche und faire Löhne

Konkret fordert die Gewerkschaft unter anderem, dass Tarifverträge für den bayerischen Handel allgemein verbindlich werden. Aktuell ist dies nicht der Fall, weshalb sich nicht alle Unternehmen an vereinbarte Tarife für Löhne und Gehälter halten müssen. „Viele Arbeitnehmer bekommen in unserer Branche nur Mindestlohn“, sagt Claudia Hess. Die 51-jährige Kemptenerin arbeitet selbst im Textilbereich und setzt sich vor allem auch für die Kollegen ein, die weniger Geld als sie selbst verdienen. „Es geht um Gleichheit und um Solidarität“, sagt sie.

12,50 Euro pro Stunde – dieses Mindesteinkommen fordert die Gewerkschaft auch für die unteren Beschäftigungsgruppen der Branche. „Die Lebenshaltungskosten wie Miete oder Versicherung steigen immer weiter, dem muss der Lohn angepasst werden“, sagt Stefan Schwarz. Der 53-jährige Altusrieder beteiligt sich mit vielen seiner Kollegen an der Aktion. Sie alle arbeiten im Lebensmittel-Einzelhandel und seien in den vergangenen Monaten einer hohen Belastung ausgesetzt gewesen.

Durch die Corona-Pandemie kamen auf Arbeitnehmer im Handel große Herausforderungen zu

„Es war brutal“, sagt die 32-jährige Sabrina Gehrer. Die junge Mutter ist mit ihrem einjährigen Sohn zum Streik gekommen und ist im Betriebsrat ihres Unternehmens. „Neben der Masse an Verkäufen kamen auf uns in den vergangenen Monaten auch neue, schwierige Aufgaben zu“, sagt sie. Sie und ihre Kollegen haben beispielsweise immer wieder Kunden auf die Einhaltung der Corona-Regeln aufmerksam machen müssen.

Insgesamt habe der bayerische Einzel- und Versandhandel 2020 rund 6,8 Prozent mehr Umsatz gemacht. „Das muss sich auch in fairen Löhnen und Gehältern zeigen, von denen die Menschen leben können und nicht von Altersarmut bedroht sind“, sagt Karn.

