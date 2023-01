EU will Wald-Brennholz als "nicht erneuerbar" einstufen - Im Allgäu regt sich Widerstand

Ein Spaziergang durch Allgäuer Wälder wirkt wie ein Naturerlebnis – tatsächlich sind hiesige Forste von Menschen bewirtschaftet. Dabei fallen Reste an, die beispielsweise nicht als Bauholz taugen, etwa Wipfel und Äste. Sie werden in Form von Hackschnitzeln als Energiequelle genutzt. Doch die EU will solches Brennholz nicht mehr als „erneuerbare Energiequelle“ einstufen.