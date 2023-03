Eure Mütter in der Kultbox: Ein feucht-fröhliches Vergnügen

Das Comedy-Trio „Eure Mütter“ begeistert in der Kultbox mit derb-komischen (Gesangs-)einlagen. Am Ende wird es nass.

13.03.2023 | Stand: 15:59 Uhr

Ihr Metier sind alberne Kalauer, gerne auch unter der Gürtellinie: Ausgelassene Stimmung herrschte am Samstagabend beim Komiker-Trio „Eure Mütter“ in der ausverkauften Kultbox. Als die drei zu Beginn ihren Spruch: „Wir sind Eure Mütter!“ zum Besten geben, applaudieren und jubeln die Zuschauenden frenetisch. Andreas Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann waren bereits häufiger in Kempten zu Gast, dieses Mal mit ihrem Programm „Bitte nicht am Lumpi saugen!“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.