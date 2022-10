Heimenkirchs Bürgermeister Markus Reichart bewirbt sich bei den Grünen in Kempten-Oberallgäu als Direktkandidat. Wer sonst noch im Rennen ist.

12.10.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Markus Reichart möchte vom Rathaus in die Landespolitik wechseln. Der 48-jährige Bürgermeister der Westallgäuer Gemeinde Heimenkirch bewirbt sich bei den Grünen im Stimmkreis Kempten/nördliches Oberallgäu um die Direktkandidatur für die Landtagswahl 2023. Darüber informierte er am Montagabend während der Gemeinderatssitzung und per Pressemitteilung. Die Nominierungsversammlung findet am 22. Oktober statt. Doch er ist nicht der einzige Interessent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.