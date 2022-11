Zwei Frauen melden einen Mann in Oy-Mittelberg, der im Gebüsch mit seinem Glied spiele. Die Polizei fasst einen 61-Jährigen. Doch der bestreitet die Vorwürfe.

02.11.2022 | Stand: 12:59 Uhr

Im Gebüsch am Schwarzenberger Weiher bei Oy-Mittelberg soll ein Mann an seinem eregierten Penis herumgespielt haben. Das meldeten zwei Frauen der Polizei am Wochenende.

Als die Beamten am Weiher eintrafen, konnten sie einen 61-Jährigen fassen und kontrollieren. Der Tatverdächtige bestreitet die Vorwürfe allerdings. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der 0831/9909-2141.

