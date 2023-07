Expertin zu klischeefreier Erziehung: "Man kann ein Kind nicht schwul machen"

Klischees in den Köpfen Erwachsener beeinflussen, wie diese Jungen und Mädchen erziehen. In Kempten zeigt Dr. Maya Götz Möglichkeiten, diese zu durchbrechen.

28.06.2023 | Stand: 11:23 Uhr

Frau Götz, Sie forschen seit mehr als 20 Jahren zu Frauenbildern in Medien. Was hat sich verändert?

Dr. Maya Götz: Mädchen wachsen heute mit großem Selbstbewusstsein auf. Sie sind stolz auf ihr Mädchen-Sein, denn um sie herum sind ja lauter kluge, machtvolle Frauen, die kompetent alles wuppen. Aus ihrer Perspektive sind sie den Jungen überlegen. Dann schicken wir sie in eine Schule. Dafür sind sie gut sozialisiert. Sie probieren, alles richtig zu machen. Irgendwann in der sechsten, siebten Klasse dreht sich diese Einstellung. Dann wird der eigene Körper so zentral, und die Körper, die wir in den Medien zeigen, die überhaupt nicht erreichbar sind. Mit einmal bricht das Selbstbewusstsein ein. Sie geben sich als selbstbewusst, sind es aber oftmals nicht mehr.

Welche Rolle spielen Soziale Medien dabei?

Götz: Mädchen, die etwa auf Instagram unterwegs sind, sich dort gegenseitig Bilder schicken oder einfach durchscrollen, die finden gerade bei Influencerinnen extrem dünne Körper, die zudem meist digital bearbeitet sind. Sie verbringen viel Zeit auf diesen Plattformen mit den scheinbar idealen Welten und den scheinbar idealen Körpern. Shows wie „Germanys next Topmodel“ funktionieren da etwas anders, weil sie am nächsten Tag in der Schule besprochen und so in Kontext gesetzt werden. Auch Kindersendungen reproduzieren festgefahrene Körperbilder. 50 Prozent aller Zeichentrickfiguren sind in der Taille viel zu dünn.

Gender-Markekting zwischen Rosa und Hellblau schränkt Gesellschaft ein

Wir haben bisher nur von Mädchen gesprochen, was ist denn mit den Jungen?

Götz: Dazu eine kurze Vorrede. Aus der Wissenschaft wissen wir, dass Begabung, Talent, Charakter, soweit das genetisch veranlagt ist, gleichmäßig verteilt ist über alle Geschlechter. Es gibt minimale Unterschiede. Durch das Gender-Marketing, durch dieses extreme Rosa in der einen Ecke und Blau, Rot, Grün in der anderen Ecke, hat sich die Gesellschaft eingeschränkt. Nichts liegt dazwischen oder wenn, muss das sofort trans sein. Aber zurück zu den Jungs.

Zurück zu den Jungs...

Götz: Jungs sind in unserem ganzen symbolischen Material etwa in Märchen immer der Prinz, der Held. Jetzt gibt es wieder einen Bundeskanzler. Viele Bilder zeigen: Die Gesellschaft wird von Männern gemacht. Das sind die immer Mächtigen, das wissen Jungs im Kindergartenalter. Die Jungen selber erleben sich jedoch anders. Sie sind umgeben von machtvollen Frauen und Mädchen, die viel weniger ermahnt werden. Jungs haben es in dem Alter echt schwer.

Welche Rolle spielen Erzieherinnen und Erzieher dabei?

Götz: Bei Fortbildungen, wie es sie auch in Kempten gibt, regen wir zu kleinen Forschungsaufträgen an. Zum Beispiel: Wer sind die ersten sechs Kinder, die Sie am Morgen ermahnen? Mindestens zwei Drittel sind Jungs. Dann stellt sich die Frage: Wofür und hat’s geholfen? In den meisten Fällen hat man sie eben nur angemault. Das kann sich bei einigen so verfestigen, dass sie davon ausgehen, dass sie Aufmerksamkeit nur bekommen, wenn sie Regeln übertreten. Hinzu kommen Verletzungen, die da sind, solange Menschen in Bezug auf Gender unsensibel vorgehen.

Wie Fachkräfte Räume geben, um Individualität Kindern erfahrbar zu machen

Wie können Fachkräfte und Eltern anders damit umgehen?

Götz: Sie können Räume bieten, sich zu spüren und andere Erfahrungen zu machen. Ganz praktisch: Etwa einen Ball über die Haut laufen lassen oder auch Motive malen dürfen, die ihnen wichtig sind. Jungen zu unterstützen, ist gerade in dem Alter nicht einfach, weil wir selber so viele Stereotypen im Kopf haben. Tun wir nichts, kann das in einer ganz schwierigen Sozialisation bis hin zur Gewalt als Konfliktlösung enden. Zusammengefasst: Mädchen stehen unter Druck, schön und perfekt zu sein, Jungen sind in die Ecke gedrängt.

In Kitas herrscht wegen des Fachkräftemangels oft Stress. Bleibt da Platz für solche Erfahrungen?

Götz: Eine Herausforderung ist das schon. Es gibt aber Lösungen, etwa indem wir Routinen ändern. Wie kann ich einen Morgenkreis so gestalten, damit ich Kinder weniger ermahnen muss? Und es gilt, die üblichen Fettnäpfchen zu meiden. Etwa nicht immer das Aussehen von Mädchen zu kommentieren und sie zum Beispiel für ein schönes Kleid zu loben.

Jetzt sprechen wir immer nur über Mädchen und Jungen...

Götz: Auch queere Themen spielen eine Rolle. Wichtig zu vermitteln: Ich kann ein Kind nicht schwul, lesbisch oder trans machen. Das ist nichts, was ich durch ein pädagogisches Angebot beeinflussen kann. Was ein pädagogisches Angebot kann, ist Kinder in ihre Individualität stärken – oder genau das verhindern. Für Fachkräfte geht es darum, sich auf Szenarien vorzubereiten. Wie gehe ich damit um, wenn ein Junge zum Beispiel einen Rock anziehen will? Was machen Reaktionen von Eltern oder anderen Kinder mit ihm? Wie kann ich das Kind stärken? Im Zweifelsfall lohnt es sich, einfach zuzuhören.

Medienwissenschaftlerin Dr. Maya Götz bildet in Kempten auch Fachkräfte weiter

Info: Vortrag zu klischeefreier Erziehung mit Dr. Maya Götz am Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr im Altstadthaus. Anmeldung: gleichstellung@kempten.de

Zur Person: Dr. Maya Götz ist Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) beim Bayerischen Rundfunk und des Prix Jeunesse International. Sie promovierte 1998 zu „Mädchen und Fernsehen“ und forscht auch heute zu geschlechtersensiblen Perspektiven.