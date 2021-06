Entsorgungsbetrieb investiert 3,5 Millionen Euro in zusätzlichen Lärmschutz auf dem Gelände an Kemptener Stadtgrenze. Was gegen einen Standortwechsel spricht.

13.06.2021 | Stand: 08:14 Uhr

Beschwerden über den Lärm, der von der Schrottverarbeitung durch die Firma Föll ausgeht, gibt es seit Langem. Der werde durch rücksichtsloses Verhalten auf und neben dem Betriebsgelände noch verstärkt, heißt es von Anwohnern. Wir sprachen mit Geschäftsführerin Cathrin Dehmel.