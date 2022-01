Für Blasmusik-Experte Peter Reitemann ist jeder Tag in der Werkstatt spannend

Instrumentenbauer Peter Reitemann kümmert sich in Lenzfried um lädierte Blasinstrumente und Schlagwerke. Dabei kommt ihm seine Erfahrung als Musiker zugute.

28.01.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Peter Reitemann wollte schon immer Instrumentenbauer werden. Die Idee dazu entstand aus seiner Liebe zum Musizieren. Seit seiner Jugend und auch beim Musikchor der Bundeswehr konnte er seiner Leidenschaft für Posaune und Schlagzeug nachgehen. Dann verwirklichte sich bei der Firma Melton in Geretsried sein Traum. Dort schloss er eine Ausbildung zum Instrumentenbauer ab und machte 1987 seine Meisterprüfung als Blasinstrumenten- und Schlagzeugmacher. Ein Jahr darauf fing er mit seiner eigenen kleinen Werkstatt in Lenzfried an. Daraus entwickelte er einen Fachhandel für Blasmusik, den er 2011 mit einem Neubau zentral im Ort auf 500 Quadratmeter vergrößert.

Peter Reitemann nutzt seine Erfahrung als Musiker: Vielseitiges Wissen und Improvisationsvermögen sind in der Werkstatt in Lenzfried gefragt

Reitemann nutzt seine Erfahrung als professioneller Musiker und sein Fachwissen vor allem zur Reparatur und Instandsetzung von Blasinstrumenten und Schlagwerk. Dabei ist vielseitiges Wissen und Improvisationsvermögen gefragt, da mit jedem Instrument eine neue und meist noch nicht dagewesene Herausforderung angeliefert werde. „Ich weiß morgens nie, was auf mich zukommt“, sagt der 63-Jährige.

Meist geht es nicht nur um routinemäßige Wartung und Pflege, sondern um die Wiederherstellung stark lädierter Instrumente. Zur Zeit soll eine beschädigte Tuba repariert werden. Dass jedoch der gestauchte und extrem zerknitterte Schalltrichter je wieder geglättet werden kann, ist für den Laien kaum vorstellbar.

Instrumentenbauer Dietmar Helm arbeitet in der Werkstatt von Peter Reitemann. Hier stellt er einen gestauchten Schalltrichter wieder her. Bild: Harald Holstein

Dietmar Helm (50), der zweite Instrumentenbauer im Haus, hat dazu ein spezielles Sicheleisen in seiner Werkstatt, an dem er die Faltungen glatt und in Form streicht. Zunächst einmal seien jedoch Hammer und Muskelkraft gefragt, zur Begradigung des Gröbsten, sagt Helm. „Da geht man auch schon mal mit Muskelkater nach Hause!“ Und mit solch einer Reparatur sei man gut 14 Tage beschäftigt. Helm findet das Reparieren abwechslungsreicher als den Instrumentenbau, da man dafür noch mehr wissen müsse.

Peter Reitemann kennt aber noch ganz andere individuelle Herausforderungen, die seine Kreativität verlangen. Für Menschen mit Beeinträchtigung an Hand oder Fingern baut der Tüftler auch mal ein Tenorhorn komplett von rechts- auf linksgriffig um. So manchen Instrumentalisten, der vor seinem Unfall Musiker mit Leib und Seele war, konnte Reitemann „wieder ins Leben zurückholen“, wie er sagt, und ihm durch seinen Umbau ein zweites Musikerleben ermöglichen.

Reitemann ärgert sich über Streichung des Metallblasmacher- und Schlagzeugmacherhandwerks durch die Handwerkskammer

Wenig Verständnis hat Reitemann für die Streichung des Metallblasmacher- und Schlagzeugmacherhandwerks durch die Handwerkskammer. Er ist überzeugt, dass das Wissen der Instrumentenbauer auch in Zukunft sehr gefragt sein wird. Erst neulich habe er wiederentdeckte historische Barockpauken ausgebeult und neu mit Naturfellen bezogen. „Wenn es jetzt keine Schlagzeugbauer mehr gibt, dann hat man sehr teure Instrumente, die man nur noch auf den Schrott schmeißen kann“, sagt Reitemann und fügt hinzu. „Instrumente die 60 oder 80 Jahre alt sind, haben heute noch ihren spieltechnischen Wert, und sehr oft auch einen ideellen.“

Hier wartet Intrumentenbauer Dietmar Helm eine Trompete. Bild: Harald Holstein

Wegen Corona musste auch Reitemanns Fachbetrieb große Einbußen hinnehmen. Zwar würden mehr Musiker ihre wegen der Pandemie über ein Jahr nicht mehr benutzten Instrumente zum Entrosten und Reparieren bringen. Doch es fehlten die Feste und Aufführungen, die sonst für Umsatz sorgen. Dennoch kommt die Firma durch ihr großes Einzugsgebiet vom Allgäu bis ins Lechtal und mit einem Auftrag für die Wartung des Oberammergauer Passionsorchesters noch relativ glimpflich davon.

Mit viel Herzblut bei der Sache: Peter Reitemann denkt noch lange nicht ans Aufhören

Instrumentenbauer und Geschäftsführer Peter Reitemann betreibt seinen Beruf mit viel Herzblut und denkt noch lange nicht ans Aufhören. „Mir gefällt der Job. Musik ist meine Welt und bei der bleibe ich“, sagt er entschlossen. So steht er nach wie vor auch dann zur Verfügung, wenn es mal brennt. Das tue es besonders gerne an den Weihnachtsfeiertagen, wenn in den vielen Kirchenkonzerten oder bei einer CD-Aufnahme im Studio das Instrument versagt. Er sei in solchen Fälle immer erreichbar und lege auch gerne mal eine Überstunde ein, versichert er.

Kontakt: Das Geschäft "Musik Reitemann", Wettmannsberger Weg 3 in Lenzfried, ist geöffnet Dienstag bis Samstag von 9.30 bis 13 Uhr, Dienstag bis Freitag auch von 14 bis 18 Uhr.