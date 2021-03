„Für unsere Gasleitungen lege ich meine Hand ins Feuer“

„Erdgas ist sicher“, sagt ein Sprecher des Netzbetreibers "EKO" (Kempten-Oberallgäu). Worauf Gasnutzer achten müssen - im Haus, im Camper und beim Gartengrill.

09.03.2021 | Stand: 07:32 Uhr

Es fließt als Erdgas per Leitung ins Haus, lagert als Flüssiggas im Tank oder kommt aus der Gasflasche beim Gartengrill und im Campingfahrzeug zum Einsatz. Der Energieträger Gas bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Doch spätestens seit zwei Explosionen binnen weniger Wochen in Memmingen und Oberbeuren haben manche kein so gutes Gefühl mehr. Im einen Fall kam es zur Explosion, als eine Putzfrau einen Lichtschalter betätigte. Offenbar hatte niemand das Gas gerochen. Die genauen Ursachen der Unglücke sind laut Polizei noch unbekannt, die Untersuchungen nicht abgeschlossen.