Beim "Digital Detox Day" verzichten Schüler der Kemptener Wirtschaftsschule auf Bildschirme und Internet. Wie das mit Spielen, Sport und Kultur funktioniert.

28.07.2021 | Stand: 15:00 Uhr

„Wenn man den ganzen Tag am Handy sitzt, erlebt man nichts“, sagt der 14-jährige Dennis, Schüler an der Wirtschaftsschule in Kempten. Dort fand am Dienstag zum ersten Mal der sogenannte Digital Detox Day statt – ein Tag ohne Computer, Bildschirme oder Internet. Die 250 Schülerinnen und Schüler mussten dafür ihr Mobiltelefon am Morgen abgeben.