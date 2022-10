Fäaschtbänkler zurück in Kempten: Nur noch wenige Tickets für Zusatzkonzert in der Bigbox

Die Party-Band "Die Fäaschtbänkler" ist wieder in Kempten. Die Schweizer hatten 2021 die Bigbox ausverkauft. Gibt es noch Tickets für November 2022?

Bereits 2021 waren die Musiker der Fäaschtbänkler in Kempten und feierten mit mehr als 3000 Besuchern und Maske in der Bigbox Allgäu. Jetzt sind sie wieder mit einem Konzert in der Allgäuer Stadt. Bei dem Auftritt am 19. November 2022 handelt es sich um ein Zusatzkonzert - Ihr Konzert beim Immenstädter Sommer am 30. Juli war bereits verkauft.

Fäaschtbänkler wieder live in der Bigbox Allgäu

Die Party-Band "Die Fäaschtbänkler" besteht aus Vertretern der Neuen Volksmusik. Die Verbindung von regionalen Bezügen mit Rock und/oder Jazz findet ihren Anklang. Das zeigen auch die Besucherzahlen des Konzerts im vergangenen Jahr. Aber auch die Aufrufzahlen von Songs der Schweizer Band sind nicht zu ignorieren. Allein Can u english please hat 20 Millionen Aufrufe generiert. Am 19. November sind die Jungs aus der Schweiz zurück in der Bigbox Allgäu.

Tickets für die Fäaschtbänkler sind fast ausverkauft

Die Tickets für die Stehplätze sind bereits ausverkauft. Somit sind nur noch für die Tribüne und die Galerie einige Karten zu haben. Sowohl über die Bigbox Allgäu als auch über den Immenstädter Sommer können noch Karten erworben werden.

Tickets: ab 32.05 Euro

ab 32.05 Euro Einlass: ab 18.30 Uhr

Beginn: ab 20 Uhr

Bilderstrecke

3000 Fans: Fäaschtbänkler rocken die Big Box Allgäu

Schweizer Party-Band Fäaschtbänkler erfolgreich in den sozialen Medien

2008 gründeten Andreas Frei, Roman Pizio, Roman Wüthrich, Marco Graber und Michael Hutter die Party-Band "Die Fäaschtbänkler". Vor allem auf den Kanälen YouTube, Facebook und Instagram sind die Schweizer sehr aktiv. Das zeigt sich auch bei den Klickzahlen der Videos, wobei Can you english please ihr mit Abstand erfolgreichstes Video ist.

Can you englisch please - 20.1 Millionen Aufrufe

Partyplanet - 4.9 Millionen Aufrufe

24 Genres - 4.5 Millionen Aufrufe

28 Genres - 4.4 Millionen Aufrufe

Humpa Humpa - 4.4 Millionen Aufrufe

