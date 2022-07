Vermisster aus Kempten wurde wohlbehalten aufgefunden

Der Vermisste aus Kempten ist wieder da: Die Beamten fanden ihn nahe der Polizeiinspektion. Entscheidend war ein Hinweis aus der Bevölkerung.

01.07.2022 | Stand: 10:20 Uhr

Aktualisiert am Freitag um 10.15 Uhr: Der vermisste Mann aus Kempten ist wieder da: Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung konnten die Polizisten den Suchbereich stark eingrenzen und den 84-Jährigen schließlich in unmittelbarer Umgebung der Polizeiinspektion Kempten aufgreifen, heißt es im Polizeibericht. Er ist trotz der Wetterbedingungen unverletzt und die Beamten brachten ihn wieder in das Seniorenheim zurück.

Der 84-Jährige wurde seit Donnerstag aus einem Seniorenheim vermisst.

Erst vor wenigen Tagen wurden in kurzem Abstand zwei Jugendliche aus Kempten vermisst. Sie tauchten glücklicherweise beide unversehrt auf.

