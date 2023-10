Fahranfängerin baut in Kempten betrunken einen Unfall

Wie gewonnen so zerronnen: Eine 19-jährige Fahranfängerin baut betrunken einen Unfall in Kempten. Ihren Führerschein muss sie wieder abgeben.

03.10.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Am Montag gegen 19.55 Uhr hat eine betrunkene 19-jährige Fahranfängerin auf der Sankt-Mang-Brücke in Kempten einen Unfall gebaut. Die Brücke musste deshalb für eine Stunde lang gesperrt werden, weshalb es am Abend zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet kam, teilt die Polizei mit. Zwei Menschen wurden verletzt.

Autos stoßen auf Sankt-Mang-Brücke in Kempten frontal zusammen

Die junge Frau fuhr auf der Kaufbeurer Straße stadteinwärts und wollte rechts auf die Sankt-Mang-Brücke abbiegen. Dabei geriet sie zu weit auf die Gegenfahrbahn. Ihr Fahrzeug stieß mit dem Auto einer entgegenkommenden 29-Jährigen zusammen, die nach links in Richtung Berliner Platz abbiegen wollte.

Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall in Kempten verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Polizei bemerkt Alkoholgeruch bei Unfallaufnahme

Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei Alkoholgeruch bei der 19-jährigen Unfallverursacherin. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht, weshalb die Polizei eine Blutentnahme anordnete. Weil der Alkoholwert bei dem Test über dem erlaubten Grenzwert lag, nahm die Polizei der Frau den Führerschein ab. Sie muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Einsatzkräfte halfen bei der Regelung des Verkehrs und banden auslaufende Betriebsstoffe ab.

