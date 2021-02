Die Junge Union fordert, in Kempten und Umgebung Nachtbusse fahren zu lassen. Die Verwaltung prüft nun, welche Konsequenzen das hätte. Sind Sie für das Angebot?

24.01.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Mehr Menschen vom Auto in den öffentlichen Nahverkehr zu bringen – das ist erklärtes Ziel in Kempten. So steht es unter anderem im Mobilitätskonzept (Moko 2030), das der Stadtrat 2018 beschlossen hat. Manche Stellschraube wurde bereits gedreht, wie neue Buslinien und Haltestellen im Kemptener Osten. Nun möchte die Junge Union (JU) einen weiteren Schritt gehen: Stadtrat Tim Berchtold hat beantragt, dass Busse künftig auch nachts fahren.