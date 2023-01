Fahrgast schlägt Busfahrer in Kempten mit der Faust ins Gesicht

In Kempten hat ein Fahrgast nach einem Streit wegen eines ungültigen Tickets einem Busfahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Polizei ermittelt.

12.01.2023 | Stand: 13:29 Uhr

Zu dem Streit kam es am Mittwochnachmittag an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Kempten. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 33-jähriger Fahrgast seine Fahrt mit einem ungültigen Ticket antreten.

Weil der Mann auch nach einem entsprechenden Hinweis kein gültiges Ticket für die Fahrt kaufen wollte, wurde er von dem Fahrer aus dem Bus verwiesen.

Kempten: Busfahrer im Streit ins Gesicht geschlagen

Der 33-jährige schlug dem Busfahrer daraufhin mit der Faust in dessen Gesicht, teilt die Polizei mit.

Gegen den Fahrgast haben die Beamten nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.