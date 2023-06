In Kempten hat eine Frau einen bewusstlosen Radfahrer gefunden, der auf dem Boden lag. Er kam zuvor wohl zu Sturz. Wie es dazu kommen konnte ist noch unklar.

03.06.2023 | Stand: 11:42 Uhr

Eine Passantin hat in Kempten einen verletzten Fahrradfahrer gefunden, der bewusstlos auf dem Boden lag. Laut Polizei war der 32-Jährige wohl am Samstag an der Inneren Rottach gestürzt.

Bewusstlosen Radfahrer nach Sturz in Kempten gefunden - Polizei sucht Zeugen

Doch der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Hinweise zu dem Sturz nimmt die Kemptener Verkehrspolizei unter Telefon 0831/9909-2050 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Kempten und dem nördlichen Oberallgäu lesen Sie hier.