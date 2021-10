Falsche Bankmitarbeiterin betrügt Kemptenerin um 75.000 Euro

Betrüger haben eine Kemptenerin um 55.000 Euro gebracht. Sie schickten ihr Phishing-Mails und brachten sie am Telefon dazu, ihnen TAN-Codes durchzugeben.

15.10.2021 | Stand: 16:08 Uhr

Eine 55-Jährige Frau aus Kempten wuirde von Trickbetrügern um mehr als 75.000 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilte, schickten die Täter der Frau zunächst sogenannte Phishing-Mails. Diese stammten angeblich von der Bank der Frau. Darin wurde sie aufgefordert, persönliche Daten, wie die Zugangsdaten zum Onlinebanking, auf einer Webseite einzugeben.

In den gefälschten E-Mails wurde auf die Umstellung des TAN-Verfahrens hingewiesen, welches tatsächlich derzeit von einigen Banken angeboten wird. Der Link in der E-Mail führte jedoch auf eine gefälschte Webseite der Täter, auf welcher sich die Frau vermutlich mit ihren persönlichen Zugangsdaten anmeldete. Auf der Seite wurde sie auch darauf hingewiesen, dass sie später einen Telefonanruf eines Bankmitarbeiters erhalten würde.

Falsche Bankmitarbeiterin betrügt Frau aus Kempten um mehr als 75.000 Euro

Tatsächlich meldete sich kurze Zeit später eine Frau bei der Kemptenerin, die sich als Mitarbeiterin der Hausbank ausgab. Die Täterin brachte die Frau dazu, zwei Transaktionsnummern (TAN), die auf ihr Mobiltelefon gesendet wurden, an sie weiterzugeben. So erhielten die Betrüger Zugriff auf das Bankkonto der Frau und überwiesen 75.000 Euro auf ein sogenanntes Geldwäschekonto. Wie die Polizei mitteilt, konnte aufgrund der neu eingeführten „Echtzeitüberweisungen“ das Geld nicht mehr zurückgebucht werden, auch deshalb nicht, weil in der Regel die Betrugssumme von den Tätern vom Geldwäschekonto zeitnah an andere Konten weitergeleitet wird.

Am Donnerstag erstattete die 55-Jährige dann Anzeige bei der Kriminalpolizei Kempten, nachdem ihre Hausbank sie verständigte, dass ein mittlerer fünfstelliger Betrag von ihrem Konto ins Ausland überwiesen worden war. Glück hatte hingegen ein 78-Jähriger aus Kaufbeuren. Er wurde von einem Verkäufer gerade noch rechtzeitig vor eienr Masche der Trickbetrügern gewarnt.

So schützen Sie sich vor Betrügern: Tipps der Polizei

Geben Sie nie eine TAN weiter, kein Bankmitarbeiter wird dies von Ihnen verlangen! Seien Sie hier besonders misstrauisch, denn die Täter/Anrufer können das Gespräch sehr überzeugend zu deren Gunsten führen! Wenn Sie von einem angeblichen Mitarbeiter einer Bank angerufen und nach der Herausgabe oder Eingabe einer TAN im Internet gebeten werden, beenden Sie das Gespräch und nehmen Sie sofort telefonisch Kontakt mit Ihrer Hausbank unter der Ihnen bekannten zentralen Rufnummer auf oder sprechen Sie persönlich bei Ihrer Bank vor, um den Sachverhalt zu klären!

Eine genaue Prüfung der erhaltenen E-Mail kann in den meisten Fällen bereits schnell den Phishing-Verdacht bestätigen. So werden mittlerweile in den meisten E-Mail-Programmen die tatsächlichen Absender-E-Mail-Adressen angezeigt. Auch weisen Phishing-E-Mails immer noch sehr häufig Fehler, etwa in der Rechtschreibung, auf.

Lesen Sie auch

Polizei in Marktoberdorf mahnt In Marktoberdorf häufen sich die Fälle von Betrug im Internet

Diese Art des Onlinebetruges findet derzeit auffallend häufig statt. Erst am vergangenen Sonntag stellte ein 90-Jähriger fest, dass am Samstag von seinem Bankkonto ein hoher fünfstelliger Betrag ins Ausland überwiesen worden waren. Der Tatablauf war derselbe, nur dass sich hier nach der Durchführung der vermeintlichen Registrierung ein männlicher Täter telefonisch gemeldet hatte.

Ob die Geschädigten ihr Geld wieder zurückerhalten ist unklar. In beiden Fällen führt die Kriminalpolizei Kempten in weiteren Ermittlungen.

Weitere Meldungen aus Kempten lesen Sie hier.