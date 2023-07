Samstag beim Wochenmarkt: Verkehrsüberwacher nehmen Falschparker ins Visier

Zwischen Lorenzkirche und Stift parken immer wieder Autos falsch - manche sogar auf dem Gehweg. Jetzt will die Stadt handeln - und sucht auch Verstärkung.

30.06.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Falschparker im Umfeld des Kemptener Wochenmarktes sollten auf der Hut sein, wenn sie keine Strafe zahlen wollen. Die Stadt möchte dort am Samstag mit zwei Beschäftigten den ruhenden Verkehr intensiver im Blick behalten. Grund ist die Zunahme an Falschparkern etwa an der Mauer beim Stift-Biergarten oder auch vor der St.-Lorenz-Kirche. An der Haupttreppe zur Basilika stehen sogar immer wieder Autos auf dem Gehweg.

Ein neues Phänomen seit etwa Mai und kein Einzelfall, bestätigt Uwe Sutter, Vize-Leiter des Kemptener Rechtsamts. Das Parken sei dort weder auf noch vor den Gehwegen erlaubt. (Hier lesen Sie: Warum der Brunnen vor der Kemptener Residenz vorerst trocken bleibt)

Kemptener ärgert sich: Fußgänger, auch Gehbehinderte und Menschen mit Kinderwagen, müssen wegen Falschparkern auf die Fahrbahn ausweichen

„Wo ist die Parkraumüberwachung“, fragt sich unter anderem unser Leser Heribert Keppeler. Fußgänger, auch Gehbehinderte und Menschen mit Kinderwagen müssten auf die Fahrbahn ausweichen, weil Autos auf dem Gehweg parken, sagt er. Teils müssten Kunden sogar auf der Fahrbahn anstehen. Er beobachte das schon seit Wochen, ohne dass die Verkehrsüberwachung die Situation beanstande oder Knöllchen verteile. (Lesen Sie auch: Kempten sperrt den Heussring für zweieinhalb Tage im Juli)

Die Stadt Kempten kann rund um den Wochenmarkt nicht durchgehend kontrollieren

Ganz so ist es laut Sutter allerdings nicht. Die Stadt könne rund um den Wochenmarkt zwar nicht durchgehend kontrollieren, sei aber in der Regel ein, zwei Stunden vor Ort. Die Verkehrsüberwachung muss schließlich auch andere Bereiche im Blick behalten. Am Wochenmarkt stellen die Kontrolleure laut Sutter je nach Andrang um die fünf bis 20 Verwarnungen aus. Allein am Mittwoch vor einer Woche seien es beispielsweise zwölf Verwarnungen gewesen.

Sobald die Abteilung besser besetzt ist, will die Verkehrsüberwachung wieder verstärkt unterwegs sein – auch an anderen Stellen der Stadt

Vergangenen Samstag habe es dagegen kurzfristig keine Kontrolle am Wochenmarkt gegeben. Grund sei die angespannte Personallage in der Verkehrsüberwachung. Sobald die Abteilung besser besetzt sei, wolle man wieder verstärkt unterwegs sein – am Wochenmarkt und an anderen Stellen der Stadt.

Aktuell sucht die Stadt laut Ausschreibung noch „zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in der Kommunalen Verkehrsüberwachung“. Wichtig für Kurzentschlossene: Die Frist für Online-Bewerbungen endet am 2. Juli – also Sonntag.