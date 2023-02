Familiär, und doch ganz groß: Mehr als 3000 Besucher feiern beim Faschingsumzug in Niedersonthofen

Zum Faschingsumzug werden Freundesgruppen und Vereine in Niedersonthofen kreativ. Bunt verkleidet nehmen sie auch die Lokalpolitik aufs Korn.

21.02.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Einer der kleinsten ganz groß: Tausende Besucherinnen und Besucher kamen in bunten Kostümen und bei schönsten Sonnenschein zum Faschingsumzug nach Niedersonthofen. Der sonst so beschauliche Ort in der Gemeinde Waltenhofen verwandelte sich zum Endspurt der närrischen Zeit in eine Partyhochburg. Dabei waren nicht nur große geschmückte Mottowagen, sondern vor allem Vereine, Freundesgruppen und Familien aus der Umgebung. Christian Rieg, Vorsitzender des Ski- und Sportvereins Niedersonthofen, der den Umzug mitorganisierte, sagte: „Dass so viele Fußgruppen dabei sind, ist uns wichtig. So können die Menschen aus dem Ort kreativ werden.“

