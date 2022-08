Ein 19-Jähriger hat es sich in Heising im Haus einer Familie bequem gemacht, die eine Woche im Urlaub war. Der Jugendliche aß und schlief dort.

30.08.2022 | Stand: 18:42 Uhr

Ein 19-Jähriger ist in das Haus einer Familie in Heising bei Kempten eingebrochen, als diese eine Woche im Urlaub war. Als die Familie am Freitag wieder nach Hause kam, stand der Fremde überraschend in deren Flur, teilt die Polizei mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.