Als eine Familie aus Kempten aus dem Urlaub zurückkommt, steht ein Fremder im Flur

Ein 19-Jähriger hat es sich in Kempten im Haus einer Familie bequem gemacht, die eine Woche im Urlaub war. Der Jugendliche aß und schlief dort.

30.08.2022 | Stand: 12:48 Uhr

Ein 19-Jähriger ist in das Haus einer Familie in Kempten eingebrochen, als diese eine Woche im Urlaub war. Als die Familie am Freitag wieder nach Hause kam, stand der Fremde überraschend in deren Flur, teilt die Polizei mit.

Polizisten aus Kempten nahmen der 19-Jährigen vorläufig fest. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Jugendliche irgendwann nach der Abreise der Familie am 21. August die Terrassentür des Hauses aufgebrochen und es sich im Inneren bequem gemacht.

Die Familie stellte fest, dass der Jugendliche sich an den Essensvorräten im Haus bedient und dort auch geschlafen hatte. Außerdem stahl er Gegenstände und Bargeld aus dem Haus.

Waren noch mehr Einbrecher am Werk?

Die Polizei prüft nun, ob der Jugendlich allein in das Haus eingebrochen ist oder ob weitere Menschen beteiligt waren.

Zeugen, die im Zeitraum vom 21. bis 26. August in Stadtteil Heising im Bereich der Laubener Straße, der Notburgastraße, der Blumenstraße, der Rieppstraße, der Wendelinstraße oder des Sonnenbühls verdächtige Handlungen wahrgenommen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 zu melden.

