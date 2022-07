Fanta 4 und Mark Forster: Weg frei für Buchenberger Open-Air-Konzerte 2022

Im August treten Mark Forster und Die Fantastischen Vier in Buchenberg auf. Mittlerweile ist es auch um die Open-Air-Kritiker ruhig geworden, hieß es jüngst.

10.07.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Buchenberg Die diesjährigen Open-Air-Konzerte bei Buchenberg sind nun offiziell genehmigt. Den entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat jüngst einstimmig gefasst. Wie berichtet, tritt am Samstag, 13. August, die deutsche Hip-Hop-Gruppe „Die Fantastischen Vier“ auf, am darauffolgenden Sonntag der Pop-Sänger „Mark Forster“.

Laut Buchenbergs Bürgermeister Toni Barth beginnt der Aufbau etwa der Bühne auf dem Areal am Mittwoch, 10. August, die Konzerte finden am darauffolgenden Wochenende statt, der Abbau ist für Montag und Dienstag geplant. Die Konzerte dauern demnach jeweils von 19.30 bis 23 Uhr, sodass laut Barth „zeitig vor 24 Uhr Schluss und der Parkplatz geräumt ist“.

Mark Forster und Die Fantastischen 4 geben im August 2022 Open-Air-Konzerte in Buchenberg

2017 veranstaltete die Buchenberger Firma „Allgäu Concerts“ erstmals in dieser Form Konzerte an ihrem Gelände. Damals traten bereits die Fantastischen Vier auf, außerdem war ein Rock-Festival geplant. Schon 2016 und auch noch in den Folgejahren sorgten die Open-Air-Konzerte für Widerstand unter Anwohnern.

Sogar der Bayerische Landtag hatte sich aufgrund von Petitionen mehrfach mit den Buchenberger Konzerten befasst. Solchen Widerstand habe es diesmal nicht mehr gegeben, sagte Barth auf Anfrage von Wolfgang Kuisl (Freie Wähler).

Ohne weitere Fragen oder Diskussion stimmte der Gemeinderat während der jüngsten Sitzung den diesjährigen Konzerten zu.

