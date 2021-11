Fantasiereisen ohne Infektionsrisiko: Wie Büchereien im Oberallgäu 2G durchsetzen

Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden müssen staatliche oder selbstauferlegte Hygieneregeln kontrollieren. In den meisten Fällen klappt das gut.

Die kalte Jahreszeit ist Hochsaison für Bücherfreunde – in Pandemiezeiten gilt das erst recht. Den Stoff dafür bieten zahlreiche Büchereien in der Region. Doch wie können die meist Ehrenamtlichen ihr Angebot angesichts rasant steigender Infektionszahlen aufrechterhalten? Wir haben nachgefragt.

Die Bücherei in Oy hat bereits aus eigener Entscheidung 2G eingeführt, sagt Leiterin Claudia Probst. Weniger Schutz für die Ehrenamtlichen „seh’ ich nicht ein“, sagt sie. Den Impfstatus zu kontrollieren, sei dennoch manchmal ein „ungutes Gefühl“. „Man muss sich viel gefallen lassen.“ Mitunter würden Mitarbeitende „angeraunzt“, sagt sie. Ein Plakat an der Tür weißt auf die Regel hin: „Man sollte meinen, wer in die Bücherei geht, kann lesen – manche aber scheinbar nicht.“

Besucherfrequenz in Oy ist sehr gut

Einmal habe sich ein Besucher ohne Impfung bei viel Betrieb durchgeschmuggelt und später rumerzählt, es werde nicht kontrolliert, sagt Probst. „Den hab ich mir dann im Dorf gekrallt.“ Insgesamt seien die Besucher aber vernünftig. Aktuell sei die Frequenz sehr gut, sagt Probst. Sie glaubt, dass viele Sorge haben, Büchereien könnten wieder schließen – und sich deshalb nun mit Büchern eindecken. (Lesen Sie auch: Hausärzte im Oberallgäu behandeln keine Umgeimpften)

Weil Kinder teilweise noch nicht geimpft werden können, werden sie in Oy gebeten, Bücher nicht beliebig aus dem Regal zu ziehen, sagt Probst. Sämtliche Medien, die zurückgegeben werden, lagern 48 Stunden, bevor sie wieder ins Regal gestellt werden. „Wir wissen nicht, wer diese Bücher durchgeblättert hat“, erklärt Probst.

Für Umgeimpfte: Bücher bestellen und vor den Büchereien in Dietmannsried und Altusried abholen

Auch in die Bücherei Dietmannsried dürfen nur noch geimpfte und genesene Besucher. Alle anderen können bestellte Bücher vor der Bücherei abholen oder in eine Wanne zurückgeben, sagt Leiterin Brunhilde Kustermann. Ob es weiter bei diesen Vorgaben bleibt, müsse sie nun abklären. Die Kontrolle der 2G-Regel sei anfangs befremdlich gewesen – für die Ehrenamtlichen wie die Besucher, sagt Kustermann. Mittlerweile würden die Menschen aber schon mit gezücktem Nachweis die Bücherei betreten. Ärger habe es hier noch nicht gegeben.

Die Dietmannsrieder Bücherei profitiert davon, dass sie kurz vor der Pandemie ihre Öffnungszeiten um einen Tag verlängert hat. „Das entzerrt vieles“, sagt Kustermann. Zudem würde nun die Online-Ausleihe viel mehr genutzt. Bei eingeschränkten Möglichkeiten in der Freizeitgestaltung bieten Bücher „Fantasiereisen ohne Infektionsrisiko“, sagt Kustermann. Auch sie und ihre Mitarbeitenden nutzen digitale Möglichkeiten: für Fortbildungen und Buchvorstellungen, für die sie bisher nach Augsburg fuhren.

Altusried: Statt zwölf Personen haben nur noch sechs gleichzeitig Zutritt

Auch in der Bücherei Altusried gilt seit Mittwoch die 2G-Regel. Wer aufgrund dessen keinen Zutritt hat, könne Medien telefonisch bestellen, die vor der Tür in einer Kiste bereitgelegt werden, sagt Leiterin Christine Aicher. Eine zweite Kiste sei für die Rückgabe gedacht. (Lesen Sie auch: Hoche Nachfrage nach Booster-Impfung sorgt für Chaos im Oberallgäu)

Bisher durften sich zwölf Personen gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Aicher hat jetzt auf sechs reduziert. Außerdem werde häufig gelüftet, „auch wenn wir dann bissl frieren“. Stichprobenartig fragen Aicher und ihr Team nach den Nachweisen für eine Impfung oder einen Genesenen-Status. „Aber die meisten kommen rein und zeigen sie eh gleich.“

Leiterin in Martinszell: "Ich bin entsetzt."

Aicher ist froh, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann. „Es geht besser, als ich zuerst gedacht habe.“ Mit Besuchern diskutieren müssen habe sie bisher nicht. Mütter, die ungeimpft seien, schickten ihre Kinder und warteten draußen.

Mathilde Schulze, Leiterin der Bücherei in Martinszell, hat jedoch festgestellt, dass etwa zwei Drittel der Leser nicht geimpft sind. Dabei handele es sich fast nur um junge Frauen mit Kindern. „Das entsetzt mich.“ Zwar ist die Bücherei bis 9. Januar geschlossen, weil kürzlich eingebrochen und Einiges beschädigt wurde. Doch zuvor galt bereits die 3G-Regel. Dadurch hätten die Besuche in der Bücherei nachgelassen. Schulz hofft, dass sich die Lage bis zur Wiedereröffnung im Januar beruhigt hat.