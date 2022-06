FantasTiK in Kempten: Die Erde ist bunt und braucht Frieden

Junges Theaterfestival FantasTiK : Kinder und Jugendliche liefern im Stadttheater Kempten eine kurzweilige Show ab, die Spaß macht und zum Nachdenken anregt.

04.06.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein schönes Bild, das Theaterpädagogin Sylke Hannasky beim Festivalabend von „FantasTiK“ im Stadttheater präsentierte: das Festival als Kirschbaum. Vor elf Jahren wurde er gepflanzt. Seitdem gedeiht er. Aber er soll ja noch viel größer werden. Und dazu benötigt er Wasser. Dann wird er größer und älter, gibt viele Früchte und spendet immer mehr Schatten. In den letzten zwei Jahren erhielt der Baum freilich wegen eines Virus weniger Wasser. Aber jetzt, am Ende des „FantasTiK“-Festivals 2022, ist klar: Es hat ihm nicht geschadet. 290 Kinder und Jugendliche aus Kempten und dem Oberallgäu zeigten nach zweijähriger Corona-Pause an vier Tagen 13 Vorstellungen vor Publikum. Und so bunt die Stücke waren, so bunt ging es auch beim traditionellen Festivalabend im Großen Haus des Stadttheaters zu.

Schlusspunkt des Festivalabends von FantasTiK im Stadttheater in Kempten: die Show der „Sankt Mang Allstars“ vom Jugendzentrum Sankt Mang. Bild: Martina Diemand

Das Thema Frieden wurde gleichsam zur Klammer des Abends: Unter dem Titel „Frieden kann sein, trotz aller Unterschiede!“ zeigten die Kinder der Klasse 4c an der Kemptener Fürstenschule im Foyer eine Tanzperformance. Dabei mussten sie sich in Geduld üben, denn die Technik wollte nicht so recht. „Auch das ist Theater: Manchmal funktioniert etwas nicht, und dann heißt’s improvisieren“, sagte Moderatorin Sylke Hannasky und überbrückte charmant die ungewollte Pause. Und dann wummerte es aus den Boxen und Kinder mit schwarzen, weißen und bunten Masken stürzten auf die improvisierte Bühne, begegneten sich erst vorsichtig, um dann gemeinsam zu tanzen. Eine schöne, Mut machendes Performance, die Kaija Klug (Tanz) und Ulrike Kiechle (Maskengestaltung) mit den Viertklässlern einstudiert hatten. Und dann ging es mit Besucherinnen und Besuchern hinein in den großen Saal.

Festival-Motto von FantasTiK 2022 lautet „So nah, so fern“

Die Corona-Pandemie hatte letztlich auch zum Festival-Motto 2022 „So nah, so fern“ geführt, berichtete Alina Alltag vom Amt für Jugendarbeit der Stadt. Gemeinsam mit Sandra Schmidbauer vom Theater in Kempten (TiK) betreute sie das „FantasTiK“-Festival. „Wir haben den tosenden Applaus des Publikums in den letzten zwei Jahren sehr vermisst“, sagte Schmidbauer.

Fetzige Rap-Show bei FantasTiK im Stadttheater Kempten: die „Sankt Mang Allstars“ vom Jugendzentrum Sankt Mang. Bild: Martina Diemand

2020 musste das Junge Theaterfestival abgesagt werden; 2021 fand es zwar statt, aber ohne Publikum. Dass die teilnehmenden Kinder und Jugendliche damals dennoch viel Spaß hatten, zeigte ein unterhaltsames Video von Sami Dirano (San Studios). Dabei kamen auch bei der Schirmherrin des Festivals, Ulrike Kiechle, viele Erinnerungen hoch. „Es war ein Wechselbad der Gefühle“, sagte sie mit Blick auf viele unschöne Lockdown-Erfahrungen, das Auf und Ab, die ständig wechselnden Corona-Regeln. Das alles habe auch Auswirkungen auf das diesjährige Festival gehabt. „Man hat schon in der Vorbereitung gemerkt, dass Aufführungspraxis und Gruppenerlebnis fehlten.“ Doch bei den Aufführungen und beim Festivalabend war davon kaum etwas zu spüren.

Viel Applaus für zwei Poetry-Slammerinnen: Witzige, poetische und nachdenkliche Texte

Viel Applaus gab es für zwei Poetry-Slammerinnen: Magdalena Brandl wohnt in Kempten über einem Sex-Shop und berichtete süffisant von ihren Beobachtungen, wie etwa eine sonnenbebrillte Dame mehrere Anläufe für den Ladenbesuch unternimmt. Ausgehend von Ed Sheerans Hit „Perfect“ machte sich Sophia Steinmetz wortgewaltig Gedanken über das hysterische Streben nach Perfektion („Ich bin perfekt, also bin ich“).

Hoch her ging es bei der FantasTiK-Show der „Sankt Mang Allstars“ vom Jugendzentrum Sankt Mang im Stadttheater Kempten. Bild: Martina Diemand

Mit Spannung erwartet wurde die Show der „Sankt Mang Allstars“ vom Jugendzentrum Sankt Mang. Und das Publikum wurde nicht enttäuscht: Da wurde wieder wie zuletzt 2019 lustvoll gerappt und getanzt. Auf einer aus Baumarkt-Plastikrohren selbst gebauten knallbunten „Tube-Orgel“ interpretierten die jungen Musiker nicht nur das „Mission Impossible“-Thema, sondern auch Beethovens „Ode an die Freude“. Auch afrikanische Rhythmen erklangen, während auf der Leinwand eine bunte Weltkarte mit mahnenden Worten auftauchte, die an den Krieg erinnerten und daran, dass die Erde dringend Hilfe benötigt – „bevor es zu spät ist.“