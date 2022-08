Die Fantastischen Vier rocken wieder in Buchenberg

Beim Konzert der Fantastischen Vier feiern mehr als 5000 Menschen in Buchenberg. Von der ersten Sekunde an tanzen und singen die Fans zum Hip-Hop der "Fantas".

15.08.2022 | Stand: 09:57 Uhr

"Die Fantastischen Vier haben es irgendwie immer geschafft, am Puls der Zeit zu bleiben", sagt Birgitt Balk aus Argenbühl (Landkreis Lindau). Sie ist mit ihrem Mann Alexander und ihren Kindern Leopold (11) und Emma (8) zum Konzert der Hip-Hop-Kultgruppe nach Buchenberg gekommen. Während Mama und Papa Hits wie "Die da!?!" oder "MfG" schon in den 1990er Jahren mitgesungen haben, waren Leopold und Emma damals noch lange nicht auf der Welt. An ihrer Begeisterung ändert das nichts. "Ich habe letzte Woche sogar ein Referat über die Fantas in der Schule gehalten", erzählt Emma. Dann tritt die Band auf die Bühne. Die Arme der mehr als 5000 Menschen im Publikum gehen nach oben, Jubelrufe ertönen und schon geht die Party los.

Zu "Tag am Meer" träumt sich das Publikum entspannt schwankend in die Ferne, bei "Krieger" rocken alle mit Bandmitglied Thomas D. und spätestens bei den Zugaben "Die da !?!" und "Zusammen" tanzen und singen junge wie ältere Gäste mit voller Energie mit. Zusammen ist eben alles schöner.

Ein ausführlicher Bericht folgt.