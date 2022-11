Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen feiern die Kemptener den Faschingsstart mit Hexen- statt FFP2-Masken. Dieses Jahr ziehen die Vereine an einem Strang.

11.11.2022 | Stand: 17:47 Uhr

Es ist wieder so weit – die fünfte Jahreszeit wurde eröffnet. Eine Vielzahl an Kemptener Hexen, Waldgeistern, Clowns und Gardemädchen feierten am Freitag, 11. 11. um 11.11 Uhr den Startschuss des Faschings: Mit fröhlichen Liedern und einem dreifachen „Schlangenbach Fließ“ und „Rottach Dolé“ begrüßten die Narren die Faschingszeit.

