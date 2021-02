Faschings-Orden: Narren zeichnen die Allgäuer Zeitung aus

Das Kemptener Faschings-Prinzenpaar verleiht AZ-Redaktionsleitern die ehrwürdige Auszeichnung für die gute Berichterstattung - über den Prinzen ...

15.02.2021 | Stand: 16:06 Uhr

Die Allgäuer Zeitung in Kempten ist für ihre Berichterstattung ausgezeichnet worden: Das Prinzenpaar des Faschingsvereins Kempten, Brigitte I. und Dieter I., verlieh am Rosenmontag den Faschingsorden an die Allgäuer Zeitung.

So bekamen das Bild des Prinzenpaars an einer goldenen Kette die Redaktionschefin der Kemptener Lokalredaktion, Aimée Jajes, und Markus Raffler, stellvertretender Redaktionsleiter Allgäu, umgehängt. Für gute Berichterstattung – natürlich über den Prinzen.

Faschings-Orden: Eine Auszeichnung für die Allgäuer Zeitung

Der Faschingsprinz, Dieter I., ist außerhalb der Narrenzeit Direktor des Zirkus Liberta - des kleinsten Zirkus der Welt. Als solcher will er nun einen Rekord aufstellen: Und den "kleinsten Faschingsumzug der Welt" abhalten. Mehr dazu lesen Sie ab dem Morgen des Faschingsdienstags auf www.allgaeuer-zeitung.de

