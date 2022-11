Das ist das neue Prinzenpaar der Faschingsgesellschaft Dietmannsried

Die Faschingsgesellschaft Dietmannsried hat ein neues Prinzenpaar: Tatjana I. und Matthias I. In Sachen Faschingsumzug gibt es jedoch eine schlechte Nachricht.

13.11.2022 | Stand: 17:26 Uhr

Es war ein langer Festabend voller Spaß, Musik, Rückblicken und Ehrungen: Ihr 55-jähriges Bestehen hat die Faschingsgesellschaft Dietmannsried pünktlich zum Beginn der Narrenzeit in der Festhalle gefeiert. Dabei wurde das neue Prinzenpaar vorgestellt: Tatjana und Matthias, die das Zepter von ihren Vorgängern Simone und Sascha übernahmen. Letztere regierten ausnahmsweise drei Jahre lang – bedingt durch die Pandemie. In der Zeit blieben der Faschingsgesellschaft die meisten Mitglieder treu. Es habe während Corona anders als bei anderen Vereinen so gut wie keine Austritte gegeben, hieß es.

Die Prinzen und die Jugendgarde eröffneten den Abend – allen voran Lara mit Maskottchen Schaf Anton, gefolgt vom alten und neuen Prinzenpaar.

Das alte Prinzenpaar Simone und Sascha Löhrmann war drei Jahre im Amt

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedeten sich Simone und Sascha Löhrmann nach drei Jahren Regentschaft. Es sei eine schöne Zeit gewesen, die aber auch viel Freizeit in Anspruch genommen habe, sagten die beiden. Das alte Prinzenpaar wünschte seinen Nachfolgern Tatjana I. und Matthias I. eine tolle Faschingssaison und gab ihnen einen Tipp mit auf den Weg: „Immer offen sein und Spaß haben – dann klappt’s auch.“

Den Abend eröffnete die Jugendgarde mit Lara und dem Maskottchen Schaf Anton. Bild: Eddi Nothelfer

Ob man sich denn auf eine solche königliche Benennung vorbereiten kann? Auf diese Frage antwortete Tatjana: „Wohl kaum, nur auf unsere Rede haben wir uns vorbereitet. Aber nervös sind wir schon.“ Schließlich treten sie in große Fußstapfen. „Und sie waren verdammt gut, es ist uns eine große Ehre.“ Nachdem Präsident Daniel Kiefert die beiden Paare verabschiedet beziehungsweise vorgestellt hatte, sprach Bürgermeister Werner Endres zu den Gästen. Darauf folgte ein Rückblick auf 55 Jahre Faschingsgesellschaft.

Anton Vetter erhielt den Orden in Gold des Bundes Deutscher Karneval. Bild: Eddi Nothelfer

Präsident Kiefert zeichnete zudem mehrere Mitglieder aus – darunter einen mit einer besonderen Ehrung: Tontechniker Anton Vetter für 40 Jahre ununterbrochene Tätigkeit im Verein mit dem Orden in Gold des Bundes Deutscher Karneval. Darauf folgten ein dreifaches „Gockolore ohe“ und die „Rakete“ im Saal: Mit Füßen stampfen, Hände auf den Tisch und Hände ein die Höhe. Anschließend heizte die Reichholzrieder Guggenmusik den Besuchern ein – auf den Stühlen hielt es niemanden mehr.

Die Reichholzrieder Guggenmusik sorgte beim Festabend der Faschingsgesellschaft Dietmannsried für Stimmung. Bild: Eddi Nothelfer

Warum fällt der Faschingsumzug in Dietmannsried 2023 aus?

Einen Wermutstropfen verkündete Präsident Kiefert dennoch: 2023 fällt der Faschingsumzug aus. Zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung dazu getroffen worden war, sei die Lage noch zu unsicher gewesen. „Jetzt ist die Zeit zu knapp“, um den Umzug auf die Beine zu stellen – vom Sicherheitskonzept bis hin zu den Gruppen, die ihre Faschingswagen bauen. Ob der Umzug 2024 stattfindet, stehe noch in den Sternen.

