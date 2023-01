Narren erwarten Scharen beim Umzug

2023 ist es wieder soweit: Ein Faschingsumzug in Kempten. Alles zu Termin, Strecke und wie man am besten anreist.

16.01.2023 | Stand: 08:21 Uhr

In rund einem Monat steht Fasching an. Für Kempten heißt es dann wieder: Es gibt einen Umzug. Und 2023 laden der Kemptener Faschingsverein, die Faschingsgilde Rottach '97, die NZ Kemptner Stadhexen e.V. und die Betzigaur Moorgeischdr ein. Folgendes sollten interessierte Narren wissen:

Wann ist der Faschingsumzug in Kempten 2023?

Wie verläuft die Strecke des Umzugs?

Wie reist man am besten nach Kempten?

Der Faschingsumzug in Kempten 2023 ist kein klassischer Rosenmontagsumzug, denn er findet bereits am Samstag zuvor statt. Am 18. Februar geht es um 13 Uhr los. Dann werden wieder rund 10.000 Schaulustige den Narrengruppen beim Umzug beiwohnen. Noch ist nicht bekannt, welche Gruppen alles an dem Umzug teilnehmen.



Bei gutem Wetter verläuft die Strecke von der Allgäuhalle über die Fußgängerzone bis zum Rathausplatz.

Wie das Wetter am Samstag ist, kann man bis zu drei Tage vorher auf der Wetterseite der Allgäuer Zeitung nachsehen.

Kempten hat mit seinen Bahnhof eine gute Anbindung. Sowohl aus Richtung Memmingen als auch aus Richtung Buchloe ist man zügig vor Ort. In Memmingen fährt stündlich ein Zug nach Kempten und man ist nach 30 Minuten da. Von Buchloe aus sind es zwischen 30 und 40 Minuten, je nach dem ob noch außerhalb von Kaufbeuren Zwischenhalte angefahren werden. Vom Bahnhof Kempten aus sind es rund 15 Minuten bis zur Allgäuhalle. Bei der IHK Schwaben biegt man rechts dann auf die Wiesstraße und folgt dieser rund einen Kilometer bis zur Bahnhofstraße. Dort läuft man am Forum Allgäu vorbei und sieht vor sich bereits die Big Box Allgäu und die angestrebte Allgäuhalle.

