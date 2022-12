Fatboy Slim kommt ins Parktheater nach Kempten - Hier gibt es alle wichtigen Infos

Fatboy Slim spielt im Parktheater Kempten. Um den DJ kommt man als Fan elektronischer Musik nicht herum. Hier gibt es alle Infos zu Tickets, Preisen und Termin.

05.12.2022 | Stand: 10:40 Uhr

Es wird legendär im Parktheater zu Kempten: Norman Cook alias Fatboy Slim stattet dem Allgäu einen Besuch ab. Der DJ hat wie kaum ein anderer die elektronische Musik in den Neunzigern geprägt. Er spielte bereits vor 250.000 Menschen in seiner Heimatstadt Brighton oder vor 360.000 Fans auf dem Karneval in Rio. Und im Sommer 2023 gibt er seine Hits im Kemptener Parktheater zum Besten. Wann genau der Termin ist und wo Tickets erhältlich sind, erfahren Sie hier.

Fatboy Slim im Parktheater in Kempten - Termin, Tickets, Preise

Im Juni 2023 kommt Fatboy Slim in das Parktheater nach Kempten. Hier gibt es all wichtigen Infos auf einen Blick:

Termin: Freitag, 30. Juni 2023

Freitag, 30. Juni 2023 Uhrzeit: Einlass ab 22 Uhr

Einlass ab 22 Uhr Ort: Parktheater Kempten

Parktheater Kempten Line-Up: Fatboy Slim

Fatboy Slim Tickets: Ab 30 Euro

Fatboy Slim im Allgäu: Vom Bassisten zum DJ

Fatboy Slim, der bürgerlich Quentin Leo Cook heißt, wurde zunächst als Bassist bei der Band "The Housemartins" bekannt. 1988 startete der Brite seine Solokarriere. Zum weltweiten Superstar wurde der Musiker durch seine unverkennbaren Remixe. Er erfand sogar eine neue Musikrichtung, die später unter dem Namen Big Beat bekannt wurde. Fatboy Slims größte Hits sind beispielsweise "Right Here, Right Now", "The Rockafeller Skank" oder "Praise You". Der DJ legte mit seiner Musik bereits vor über 20 Jahren das Fundament für den heute wieder ausgebrochenen Boom des EDM (Electronic Dance Music). (Lesen Sie auch: Apache 207 und Luciano rappen in Buchenberg - Alle Infos zum "Heroes Festival")

Aber auch durch seine Musikvideos erlangte der inzwischen 59-Jährige Aufmerksamkeit. Das Video zu dem Hit "Right Here, Right Now" arbeitet zum Beispiel die Evolutionsgeschichte des Menschen auf eine humorvolle Art auf. Mit dem Video zu "Weapon of Choice" mit Hollywood-Star Christopher Walken gewann 2002 sogar die Wahl zum "besten Video aller Zeiten" aus der Liste der Top-100-Musikvideos. Und der Film zu "Praise You" wurde mit gleich drei MTV Video Music Awards ausgezeichnet.