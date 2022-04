Fatigue-Sprechstunde in Kempten: Wenn der Krebs müde macht

Die Krebsberatungsstelle Kempten informiert über Fatigue - die tumor-assoziierter Müdigkeit. Forscher begleiten die Sprechstunden.

Die Psychosoziale Krebsberatungsstelle Kempten bietet eine kostenfreie Sprechstunde für Tumorpatienten an, die unter sogenannter tumor-assoziierter Müdigkeit (Fatigue) leiden. Die Sprechstunde findet einmal monatlich an einem Donnerstagvormittag bei der Krebsberatungsstelle Kempten in der Kronenstraße 36 statt. Sie wird von Dr. Erhard Schneider, Facharzt für innere Medizin, psychosomatische Medizin, Traumatherapie und Psychoonkologie, durchgeführt.

Die tumor-assoziierte Fatigue sei ein subjektiv sehr belastender Zustand von Müdigkeit, Erschöpfung und Energiemangel, der im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung oder ihrer Behandlung auftreten könne, teilt die Beratungsstelle mit. Schlaf führt dann meistens nicht zur erhofften Regeneration. Oft kommt es auch zu Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten.

Meistens beginnt die Fatigue demnach während der Krebstherapie, aber auch andere Zeitpunkte sind möglich. Häufig vergehe die Fatigue nach Ende der Therapie von selbst, sie könne aber auch chronisch werden und nach Abschluss der Therapie lange vorhanden sein.

Laut Studienergebnissen können frühzeitige Gegenmaßnahmen das Risiko für einen chronischen Verlauf reduzieren. Daher bietet die Bayerische Krebsgesellschaft hier Spezialsprechstunden an. Sie werden im Rahmen einer Studie durch die Uniklinik Regensburg und das Institut für Tumor-Fatigue-Forschung begleitet.

Umfangreiches Info- und Vortragsprogramm in der Beratungsstelle

Die Kemptener Krebsberatungsstelle bietet ein umfangreiches Informations- und Vortragsprogramm. Neben der Fatigue-Sprechstunde gibt es unter anderem eine Lymphödem- sowie eine Ernährungsberatung. Das gesamte Programm liegt in der Beratungsstelle in der Kemptener Kronenstraße 36 aus.

Folgende Gruppenangebote finden weiterhin statt: Waldbaden (Verweilen und schlendern im Wald) an fünf Terminen ab 11. Mai; Kompaktkurs Jin-Shin-Jyutsu – Strömen ab dem 23. Mai; Yoga und Meditation ab 3. Mai; Kompaktkurs Osteoporose ab dem 21. Mai.

Diese Vorträge sind geplant: „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ mit Rechtsanwalt Ludwig Straub am 5. Juli ab 18 Uhr; „Ernährung: Neues aus der Krebsforschung“ mit Barbara Graf am 1. August ab 18.30 Uhr.

Kontakt und Anmeldung unter Telefon 0831/ 526227-0 oder per E-Mail an kbs-kempten@bayerische-krebsgesellschaft.de

