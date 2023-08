Polizei nimmt Gäste bei privater Drogen-Party in Altusried fest

Eine aufmerksame Nachbarin machte die Polizei auf eine Party in Altusried aufmerksam. Als die Polizei dorthin fuhr, trafen sie auf aggressive Jugendliche.

14.08.2023 | Stand: 12:39 Uhr

Am Sonntagabend hat die Polizei eine private Party in Altusried überprüft und Drogen und Medikamente gefunden. Wie die Polizei berichtet, ist die Streife nach dem Hinweis einer Anwohnerin in die Wohnung gefahren. Dort feierten mehrere Jugendliche, die verschiedene Betäubungsmittel und Medikamente einnahmen.

Aggressive Party-Gäste in Altusried hatten Drogen genommen

Als die Beamtinnen und Beamten die jungen Gäste ansprachen, verhielten sich einige von ihnen aggressiv und beleidigten die Einsatzkräfte. Ein Partygast zeigte sich so aggressiv, dass die Einsatzkräfte ihn in Gewahrsam nahmen. Zwei Jugendliche wollten vor der Polizei fliehen. Bei dem Versuch warfen sie eine Tasche weg, in der die Polizistinnen und Polizisten ebenfalls Betäubungsmittel fanden. Sie leiteten mehrere Strafverfahren ein. (Lesen Sie auch: Drogenhändler aus Region Wangen lernt nicht dazu und bleibt in Haft)

