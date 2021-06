„Der Bachtelweiher Garten“ in Kempten will erweitern. Der Bauausschuss hält einen Anbau für möglich, begenzt aber die Zahl der Sitzplätze. So geht es weiter

„Der Bachtelweiher Garten“ ist für viele Kemptener beliebtes Ziel. Jetzt möchte das Restaurant mit Minigolfplatz in dem Naherholungsgebiet im Kemptener Osten seine Gastronomie erweitern. Einen Bauantrag gibt es aber noch nicht. Aktuell wurde von der Stadt nur ein Vorbescheid erbeten, ob das Vorhaben dort im Außenbereich planungsrechtlich zulässig ist.