Feine Musik in rustikalem Ambiente: Das will Andrea Jörg auf ihrer Heubühne bieten

Sängerin Andrea Jörg baut die Tenne ihres Hofes in Oberschwarzenberg zum Konzertsaal aus. Nun feiert die 33-Jährige Premiere auf der „Allgäuer Heubühne“.

13.08.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Andrea Jörg hat harte Wochen hinter sich. Zusammen mit ihrem Partner säuberte sie die Bretter und Balken in der Tenne ihres Bauernhofes in Oberschwarzenberg von Dreck und Spinnweben. Tagelang surrte die Schleifmaschine, denn der Staub des Heus, das jahrzehntelang rein- und rausgebracht wurde, hat sich in jede Ritze gedrängt und mit dem Holz zu einer klebrigen Schicht verbunden. Jetzt schaut der riesige Raum hell und freundlich aus.

Dennoch ist kaum zu glauben, dass in acht Tagen hier ein Konzert stattfinden soll. Zwar steht der Flügel schon in einer Ecke. Doch es fehlen noch viele weitere Zutaten – ein Bodenbelag, Stoffsegel für Akustik und Raumgefühl, und die Bühne. Darauf möchte Andrea Jörg am nächsten Samstag stehen und mit dem Pianisten Florian Appelt und dem Percussionisten Alexander Hermann ein Programm bieten, das von klassischen Liedern über Musicalarien bis zu Pop und Jodlern reicht. „Allgäuer Heubühne“ hat die 33-jährige Sängerin den einzigartigen Konzertsaal genannt, wo in den Sommermonaten künftig in urig-rustikalem Ambiente feine Musik unterschiedlicher Genres erklingen soll. Geld will Andrea Jörg damit nicht verdienen. „Das Ganze soll einfach Spaß machen“, sagt sie.

Ein paar Mal in den Sommermonaten will Andrea Jörg Konzerte in der Heubühne organisieren

Andrea Jörg verwirklicht damit einen Traum, der erst in letzter Zeit Konturen angenommen hat. Vor fünf Jahren schloss sie ihr Gesangsstudium in München mit dem Master ab. Dann kehrte sie zurück in das idyllisch gelgene Dorf bei Oy-Mittelberg. Seither arbeitet sie als freischaffende Sänger und Lehrerin. Beim Ludwig-Musical in Füssen steht die Sopranistin unter anderem als Kaiserin Sisi auf der Bühne. Außerdem lässt sie sich für Musiktheaterprojekte engagieren, etwa von der Pasinger Fabrik in München (zuletzt für die Operette „Frau Luna“). Inzwischen ist klar: Andrea Jörg bleibt im Allgäu. Zusammen mit ihrem Partner hat sie das Erdgeschoss im Wirtschaftsteil des elterlichen Bauernhofs zur Wohnung ausgebaut. Dann kam ihr die Idee, das 320 Quadratmeter große Obergeschoss, die Tenne also, für Konzerte zu nutzen – ein paar Mal im Jahr, unkompliziert, durchaus verbunden mit Leuten und Vereinen aus dem Dorf. Bei der Werbung hilft ihr die Familie.

Toller Bergblick durch drei große Fensterflügel

Auch die Landschaft soll mitspielen: Durch drei große Fenster haben die maximal 150 Zuschauer einen atemberaubenden Blick in die Berge, und nach dem Konzert können sie auf dem südseitig errichteten Balkon-Foyer das Gehörte bei einem Getränk Revue passieren lassen. Dabei werden sie vielleicht auch darüber reden, was Andrea Jörg auf der Heubühne erstmals präsentieren möchte: selbstkomponierte Lieder in Mundart.

Das Premieren-Konzert in der Allgäuer Heubühne (Oberschwarzenberg 11a) findet am Samstag, 20. August, um 19.30 Uhr statt. Reservierung unter Telefon 08366/238 04 39 sowie online bei allgaeuer-heubuehne.de

