Wie ein Feldweg seit Jahren für Ärger sorgt

Eine Formalie befördert in Wiggensbach alte Zwiste zutage. Es geht um einen Feldweg von Stoffels nach Burgstall, der seit langem Ärger bereitet.

11.12.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Eigentlich handelt es sich nur um eine Formalie, wenn Wege umgewidmet werden. Im Wiggensbacher Gemeinderat sorgte der Tagesordnungspunkt dennoch für Unmut. Der Grund dafür liegt viele Jahre zurück.

Konkret ging es im Rat nun darum, eine Teilstrecke des Feld- und Waldweges von Stoffels nach Burgstall als öffentliche Straße zu widmen. Gegen vier Stimmen erfolgte schließlich die Aufstufung des 95 Meter langen Abschnitts.

Anlieger ließ Straßenstück in Wiggensbach asphaltieren

Im Vorfeld hatte der einzig betroffene Anlieger das Straßenstück auf eigene Kosten asphaltieren lassen, sodass „der Bauunterhalt in den nächsten Jahren überschaubar bleibt“, sagte Bürgermeister Thomas Eigstler während der Sitzung. Somit führt die öffentliche Straße nun bis zum Anwesen. Der Schneepflug war auch bisher bis zu dem Anwesen gefahren, um dort zu wenden.

Und warum der Ärger? Schon in den 90er-Jahren gab es einige Gerichtsverfahren, in denen es um einen Weg um das Anwesen herum ging. Das Grundstück liegt nämlich auf dem Weg von Stoffels in Richtung Golfplatz und wurde auch mal gern von Golf-Caddies oder Spaziergängern genutzt. Das wollten weder der frühere noch der jetzige Eigentümer. Das ärgerte nun auch einen Bürger in der Bürgersprechstunde. Er meinte, da müsse sich doch eine Lösung finden lassen für einen Spazierweg. Bürgermeister Thomas Eigstler entgegnete, dass entsprechende Gespräche dazu schon mehrfach gescheitert seien.

Feldweg von Stoffels wurde abgestuft

Neben der Aufstufung dieses Wege-Teilstücks wurde während der Sitzung ein Teil des öffentlichen Feld- und Waldweges von Stoffels nach Burgstall abgestuft. Dabei handelt es sich um eine etwa 77 Meter lange Fläche auf dem Anwesen. Die Begründung: „Hier findet eigentlich kein öffentlicher Verkehr statt“, sagte Eigstler. Die Unterhaltspflicht bleibt daher beim Eigentümer. Diesem Beschluss stimmten alle Räte zu.

