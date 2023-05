Der Entwurf des Bebauungsplans in Ursulasried-Süd nimmt erste Hürde. Der Umzug eines Spielwarengeschäfts soll sich nicht negativ auf die Innenstadt auswirken.

04.05.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Deutlich mehr Platz für Mode, dazu ein Discounter, ein Drogeriefachmarkt und weiterer Handel – die Pläne für den Fenepark in Ursulasried reifen seit geraumer Zeit. Es geht mit darum, den Leerstand seit Schließung des Baumarkts zu füllen. Auch ein Mitarbeiter-Parkhaus ist angedacht. Dazu nötig ist ein Bebauungsplan. Dessen Entwurf befürwortete der Bauausschuss jetzt einhellig. Stimmt der Stadtrat am Donnerstag zu, wird der Plan öffentlich ausgelegt, damit Behörden und Bürger Stellung nehmen können. (Lesen Sie auch: Bremst die Horten-Fassade eine andere Nutzung von Galeria-Kaufhof in Kempten?)

Insgesamt sind 13.000 Quadratmeter Verkaufsfläche möglich – darunter 1000 Quadratmeter für Spielwaren

Konkret soll der Modepark Röther von 3600 auf 5150 Quadratmeter Verkaufsfläche wachsen. Insgesamt sind 13.000 Quadratmeter Verkaufsfläche möglich – darunter 4000 für Nahrungs-/Genussmittel, 1100 für Drogeriewaren und Kosmetik, 700 für Schuhe/Lederwaren und 1000 Quadratmeter für Spielwaren. (Hier lesen Sie: Das planen Netto und Numbat im Allgäu Center in der Innenstadt von Kempten)

Im Gespräch ist das Rofu-Kinderland, an dessen jetzigem Standort Wohnbau angedacht ist

Verschiedene Fachbüros haben geprüft, wie sich die Pläne etwa auf die Innenstadt und den Verkehr auswirken.

Zuletzt ging es darum, ob die Verlagerung eines Spielwarengeschäfts in den Fenepark negative Folgen hätte. Im Gespräch ist das Rofu-Kinderland, an dessen jetzigem Standort Wohnbau angedacht ist. Die Beratungsgesellschaft Cima hält den Umzug für vertretbar. Das trage zur Bestandssicherung des Geschäftes bei, ohne sich dabei negativ auf die Einkaufsinnenstadt oder andere Einzelhandelsstandort auszuwirken.

Klimafolgen? Stadtverwaltung Kempten erwartet keine wesentliche Verschlechterung

Bei der Klimafolgenabschätzung geht die Stadtverwaltung Kempten von keiner wesentlichen Verschlechterung aus, da das Areal bereits jetzt stark versiegelt sei. Auf Parkplatz und Dachflächen des Feneparks sollen aber Rückhaltebereiche entstehen, von denen Regenwasser dann zeitverzögert in den Holzbach eingeleitet wird.