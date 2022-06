Mehr Mode, mehr Essen, mehr Drogeriewaren: Das ist im Fenepark Kempten geplant

Beim Fenepark Kempten ist ein großer Umbau geplant, zu dem ein Wintergarten auf dem Flachdach zählt. Auch für die Mitarbeiter ist etwas Neues geplant.

Umbauten, neue Geschäfte und andere Zuschnitte der Verkaufsflächen sind im Einkaufszentrum „Fenepark“ im Kemptener Norden geplant. Für das Vorhaben, über das schon viel diskutiert wurde, will die Stadt jetzt die planungsrechtliche Grundlage schaffen: Bauausschuss und Stadtrat beschlossen nun einstimmig, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Der bildet die rechtliche Grundlage für das Projekt.

Fenepark Kempten: Das ist Neues geplant

Seit dem Auszug des Baumarktes steht im Fenepark bekanntlich schon länger eine große Verkaufsfläche leer. Nun soll das Einkaufszentrum ja wie berichtet modernisiert, neu strukturiert und stärker auf den periodischen Bedarf ausgerichtet werden – also vor allem Lebensmittel und Drogeriewaren anbieten. Die Änderungen erfordern eine Anpassung des bestehenden Bebauungsplanes. Das ist aktuell geplant:

Erdgeschoss: Der Kaufmarkt der Firma Feneberg verkleinert seine Verkaufsfläche von 4425 auf 4050 Quadratmeter. Der Lebensmitteldiscounter Aldi zieht von der Bleicherstraße in den Fenepark und erhält 1350 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dazu kommt ein Drogeriefachmarkt (DM) mit etwa 900 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Erster Stock: Der Textilfachmarkt Modepark Röther zieht komplett in die erste Etage und erweitert seine Verkaufsfläche von 3350 auf 5600 Quadratmeter. Weiter sind 830 Quadratmeter „ergänzende Handelsfläche“ für besondere Sortimente möglich, die die Stadt aber genehmigen muss. Diese dürfen nicht für die Innenstadt relevant sein, sich also nicht negativ auf den Einzelhandel in Kempten auswirken.

Zweiter Stock: Auf der Dachterrasse des Restaurants ist ein Wintergarten mit rund 450 Quadratmetern Nutzfläche vorgesehen. Im südwestlichen Teil des Restaurants könnte dann eine knapp 290 Quadratmeter große Fläche für einen Dienstleister entstehen.

Parkbereich: Im direkten Anschluss an das Einkaufszentrum im Norden soll ein Parkhaus für Mitarbeiter entstehen.

Damit sich die Änderungen in dem Einkaufszentrum nicht schädlich auf die Versorgungsstrukturen in Kempten auswirken, war bereits im Vorjahr ein entsprechendes Gutachten der Beratungsgesellschaft Cima eingeholt worden. Das soll jetzt noch an den aktuellen Planungsstand angepasst werden. Per Gutachten soll auch geprüft werden, ob und wie sich die Pläne auf den Verkehr auswirken.

Bebauungsplan des Fenepark soll in beschleunigtem Verfahren erstellt werden

Der Bebauungsplan soll in einem beschleunigten Verfahren erstellt werden. Welche Klimafolgen der Umbau haben wird, lässt sich laut Stadtverwaltung noch nicht abschließend abschätzen. Da das Areal bereits einen hohen Versiegelungsgrad habe, sei aber von keiner wesentlichen Verschlechterung auszugehen.

Am bisherigen Aldi-Standort in der Bleicherstraße solle nach Umzug des Discounters kein Lebensmittel- oder Einzelhandel mehr einziehen, sondern nur Gewerbe, sagte Baureferent Tim Koemstedt.

