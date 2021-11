Vor 25 Jahren wird das Klinikum als erster Kunde in der Innenstadt an das ZAK-Fernwärmenetz angeschlossen. Eine ungewöhnliche Entscheidung damals.

17.11.2021 | Stand: 07:30 Uhr

„Das war damals eine relativ verwegene Idee“, sagt Ingenieur Stefan Sendl, als er am Dienstag in den Kellerräumen des Klinikums Kempten, umgeben von Rohren, steht. Der Geschäftsführer des gleichnamigen Ingenieurbüros in Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) war vor 25 Jahren dabei, als die Verantwortlichen des Klinikums und des Zweckverbands für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) ein Problem angingen, das damals noch nicht in aller Munde war: den CO2-Ausstoß zu reduzieren.